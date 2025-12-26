После фото с места ДТП полицейский побледнел: на сменке была деталь, которую трудно объяснить (фото)

История ДТП в американском городе Сент-Пол в 1984 году до сих пор вызывает активные дебаты среди фанатов паранормального и мистики. Главной причиной всего является фотография с места событий, которую назвали "знаком из потустороннего мира".

Американец Джон Боулвер трагически погиб в автокатастрофе, но полицейский на месте происшествия зафиксировал на камеру момент, где якобы дух жертвы якобы покидает тело. Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что во время ДТП недалеко от города Сент-Пол 27 декабря 1984 года. Подросток направлялся на концерт мегазвезды Принса в своем родном Миннеаполисе. Однако автомобиль молодого человека слетел с дороги и врезался в дерево.

Сам 16-летний Джон сидел на переднем пассажирском сиденье. В машине было еще трое его друзей, один из которых управлял автомобилем. По свидетельствам очевидцев, той ночью погодные условия были крайне неблагоприятными, но ребята сильно спешили на концерт.

Далее произошло трагедия — Джон обернулся к друзьям на заднем сиденье и воскликнул, как он счастлив, что увидит исполнителя Purple Rain. Именно в этот момент водитель потерял контроль над автомобилем: машина слетела с дороги и врезалась в дерево.

Погибший Джон Боулвер

Полицию вызвали за считанные минуты. На месте правоохранители обнаружили Джона мертвым на переднем пассажирском сиденье, чудом трое других пассажиров отделались незначительными травмами и в целом остались живы.

Офицеру Брауну Койлу выпала трудная задача — сфотографировать место аварии и тело погибшего. Но только потом, просматривая снимки, он заметил кое-что жуткое. На одном из фото видно размытый снимок разбитого джипа, который все еще был прижат к дереву, что унесло жизнь Джона.

Офицер предполагает, что поабчив душу юноши на фотографии Фото: findagrave.com

Впрочем, в правом верхнем углу кадра можно заметить желтоватую вспышку света, которая по форме напоминает лицо, очень похожее на лицо Джона. Некоторые считают, что это — дух Джона, который кричит, "зависнув" над местом трагедии. Предполагается, что это световое образование "жутко напоминает лицо Джона Боулвера" и якобы "зафиксировало момент, когда его дух покидал Землю".

Офицер Койл и по сей день не может объяснить, что именно зафиксировал. Он рассказал, что на боковом снимке автомобиля, со стороны водительской двери, над машиной, примерно на уровне, где сидел передний пассажир, было четкое изображение лица.

"Оно выглядело так, будто находится в агонии... будто крик. Были видны характерные волосы и четкий профиль. Они могли объяснить некоторые мелкие детали на каждом фото, но каждый из них признал, что не способен объяснить все, что происходит на этом снимке. В моей голове нет объяснения. И эксперты также не смогли дать мне ответа", — бывший полицейский.

