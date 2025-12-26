Після фото з місця ДТП поліцейський зблід: на змінку була деталь, яку важко пояснити (фото)

Історія ДТП в американському місті Сент-Пол у 1984 році досі викликає активні дебати серед фанатів паранормального та містики. Головною причиною усього є світлина з місця подій, яку назвали "знаком з потойбіччя".

Американець Джон Боулвер трагічно загинув у автокатастрофі, але поліцейський на місці події зафіксував на камеру момент, де нібито то дух жертви нібито покидає тіло. Про це повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що під час ДТП неподалік міста Сент-Пол 27 грудня 1984 року. Підліток прямував на концерт мегазірки Прінса у своєму рідному Міннеаполісі. Однак автомобіль молодика злетів з дороги та врізався в дерево.

Сам 16-річний Джон сидів на передньому пасажирському сидінні. У машині було ще троє його друзів, один із яких керував автомобілем. За свідченнями очевидців, тієї ночі погодні умови були вкрай несприятливими, але хлопці сильно поспішали на концерт.

Далі сталося трагедія — Джон обернувся до друзів на задньому сидінні й вигукнув, як він щасливий, що побачить виконавця Purple Rain. Саме в цей момент водій утратив контроль над автомобілем: машина злетіла з дороги й врізалася в дерево.

Загиблий Джон Боулвер

Поліцію викликали за лічені хвилини. На місці правоохоронці виявили Джона мертвим на передньому пасажирському сидінні, дивом троє інших пасажирів відбулися незначними травмами й загалом залишилися живими.

Офіцеру Брауну Койлу випало важке завдання — сфотографувати місце аварії та тіло загиблого. Але лише згодом, переглядаючи знімки, він помітив дещо моторошне. На одному з фото видно розмитий знімок розбитого джипа, який усе ще був притиснутий до дерева, що забрало життя Джона.

Офіцер припускає, що поабчив душу юнака на світлині Фото: findagrave.com

Утім, у правому верхньому куті кадру можна помітити жовтуватий спалах світла, який за формою нагадує обличчя, що дуже схоже на обличчя Джона. Дехто вважає, що це — дух Джона, який кричить, "зависнувши" над місцем трагедії. Припускається, що це світлове утворення "моторошно нагадує обличчя Джона Боулвера" й нібито "зафіксувало момент, коли його дух залишав Землю".

Офіцер Койл і донині не може пояснити, що саме зафіксував. Він розповів, що на боковому знімку автомобіля, з боку водійських дверей, над машиною, приблизно на рівні, де сидів передній пасажир, було чітке зображення обличчя.

"Воно виглядало так, ніби перебуває в агонії… ніби крик. Було видно характерне волосся і чіткий профіль. Вони могли пояснити деякі дрібні деталі на кожному фото, але кожен із них визнав, що не здатен пояснити все, що відбувається на цьому знімку. У моїй голові немає пояснення. І експерти також не змогли дати мені відповіді", — колишній поліцейський.

