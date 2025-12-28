Дочь пожаловалась семье на свое имя: решение родителей вызвало споры

33-летняя американка Аманда вместе со своим 36-летним мужем Дэном решили сменить имя для своей дочери. Причиной стало неожиданное решение ребенка, которое вызвало дебаты в сети.

Женщина говорит, что сейчас находятся в процессе официального изменения имени своей дочери с Маргарет Оливия на Мейзи Маргарет-Оливия. Об этом она написала в Threads.

Американка рассказывает, что после рождения дочери ей дали имя Маргарет, однако девочка выступала против этого. Она просила себя называть другим именем.

"Она сразу говорила: "Нет, я Мейзи", "Нет, не Маргарет — я Мейзи" Было очевидно, что почти сразу она начала отвергать имя Маргарет, и я очень быстро сама начала сомневаться в своем решении", — рассказала Аманда в комментарии для Newsweek.

Впоследствии женщина поняла, что дочь все равно настаивала: она ненавидит имя Маргарет, а любит имя Мейзи. Аманда начала волноваться, что дочь всю жизнь вынуждена будет "входить" в идентичность, которую никогда не принимала.

"Я посмотрела на мужа и сказала: "Может, мы просто сделаем это? Дадим ей то, о чем она просит все эти годы?". Он подумал минуту, пожал плечами и сказал: "Думаю, да. Похоже, это действительно то, чего она хочет", — вспоминает Аманда.

По словам Аманды, друзья и родственники в основном поддержали решение. Обновленное имя сохраняет Маргарет в составе двойного второго имени, как этого хотела сама девочка.

Семья считает, что такое решение одновременно чтит традицию и уважает желание ребенка. Аманда говорит, что изменение имени — это не просто о предпочтениях, а об облегчении. Теперь, когда официальные документы будут соответствовать имени Мейзи, дочери больше не придется исправлять учителей, врачей или сверстников.

Реакция соцсетей

Сообщение Аманды быстро стало вирусным. Многие пользователи назвали этот шаг "замечательным подарком" для ребенка, а наибольшую поддержку получили такие реплики:

"Обожаю, что вы позволили ей это и помогли реализовать! Как Сара Кэтрин, которая всю жизнь была Кэти/Кейт, я почувствовала огромное облегчение, когда наконец сделала Кейт своим официальным именем";

"Сладкий подарок суверенности! Браво вам за уважение и легитимизацию имени, которое выбрала ваша дочь";

"Вот поэтому надо понимать, что если человек хочет сменить имя, то это стоит сделать";

"Имена Маргарет и Мейзи — это, по сути, одно и то же. Но главное, что она счастлива от этого".

