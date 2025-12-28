Дочка поскаржилася сім'ї на своє ім'я: рішення батьків викликало суперечки

33-річна американка Аманда разом зі своїм 36-річним чоловіком Деном вирішили змінити ім'я для своєї доньки. Причиною стало неочікуване рішення дитини, яке викликало дебати в мережі.

Жінка говорить, що наразі перебувають у процесі офіційної зміни імені своєї доньки з Маргарет Олівія на Мейзі Маргарет-Олівія. Про це вона написала в Threads.

Американка розповідає, що після народження доньки їй дали ім'я Маргарет, однак дівчинка виступала проти цього. Вона просила себе називати іншим іменем.

"Вона одразу казала: "Ні, я Мейзі", "Ні, не Маргарет — я Мейзі".Було очевидно, що майже відразу вона почала відкидати ім’я Маргарет, і я дуже швидко сама почала сумніватися у своєму рішенні", — розповіла Аманда в коментарі для Newsweek.

Згодом жінка зрозуміла, що донька все одно наполягала: вона ненавидить ім’я Маргарет, а любить ім'я Мейзі. Аманда почала хвилюватися, що донька все життя змушена буде "входити" в ідентичність, яку ніколи не приймала.

"Я подивилася на чоловіка й сказала: "Може, ми просто зробимо це? Дамо їй те, про що вона просить усі ці роки?". Він подумав хвилину, знизав плечима й сказав: "Думаю, так. Схоже, це справді те, чого вона хоче", — згадує Аманда.

За словами Аманди, друзі та родичі переважно підтримали рішення. Оновлене ім'я зберігає Маргарет у складі подвійного другого імені, як цього хотіла сама дівчинка.

Родина вважає, що таке рішення одночасно вшановує традицію й поважає бажання дитини. Аманда каже, що зміна імені — це не просто про вподобання, а про полегшення. Тепер, коли офіційні документи відповідатимуть імені Мейзі, доньці більше не доведеться виправляти вчителів, лікарів чи однолітків.

Реакція соцмереж

Допис Аманди швидко став вірусним. Багато користувачів назвали цей крок "чудовим подарунком" для дитини, а найбільшої підтримки отримали такі репліки:

"Обожнюю, що ви дозволили їй це і допомогли реалізувати! Як Сара Кетрін, яка все життя була Кеті/Кейт, я відчула величезне полегшення, коли нарешті зробила Кейт своїм офіційним ім'ям";

"Солодкий подарунок суверенності! Браво вам за повагу й легітимізацію імені, яке обрала ваша донька";

"Ось тому треба розуміти, що якщо людина хоче змінити ім'я, то це варто зробити";

"Імена Маргарет і Мейзі — це, по суті, одне й те саме. Але головне, що вона щаслива від цього".

