Участницу "Танцев со звездами" преследует "жуткий" фанат: камера зафиксировала сталкера (видео)

Победительница новозеландской версии "Танцев со звездами" Джаз Торнтон говорит, что в очередной раз оказалась жертвой очередного сталкера. Сама 30-летняя звезда говорит, что это уже третий неизвестный за последние несколько лет ее жизни.

Селебрити говорит, что не смогла удержаться и решила броситься навстречу неизвестному, когда тот попал на камеры наблюдения. Видео с появлением сталкера у ее окон женщина выложила в Facebook.

Девушка опубликовала видео, на котором мужчина заглядывает в ее окно посреди ночи. Также она также поделилась кадрами, где тот же мужчина днем фотографирует ее задний двор.

"Бей или убегай? Я выбрала — бежать за ним по улице босиком в пижамных шортах", — подписала она видео.

После съемки этого видео Джаз переехала в другой дом и отметила, что не советует людям преследовать незнакомцев. Также звезда рассказала предысторию с этим неизвестным сталкером.

"В апреле этого года наши камеры безопасности зафиксировали мужчину, который рыскал возле нашего дома. На этот раз мы были дома и увидели оповещения с камер, где он фотографировал наш дом. Я была очень напугана после ситуации со сталкером, но, если честно, погоня за этим человеком вернула мне немного внутренней силы. Поэтому рекомендую установить камеры безопасности, если есть возможность", — написала блогерша.

Блогер рассказывает о сталкинге летом 2024 года

По ее словам, ей в прошлом уже приходилось иметь дело со сталкером. Летом в 2024 году Джаз стала жертвой сталкера и напомнила, что в Новой Зеландии до сих пор нет закона, который ужесточил бы наказание на преследование.

В прошлом селебрити имела дело с сумасшедшим фанатом, который писал ей сообщения о своих "одержимостях". А потом вообще прилетел в Веллингтон, чтобы ее найти.

"Он нашел меня через два дня. Это было ужасно... Когда полиция в конце концов приехала к нашему дому, они сказали: "Наши руки буквально связаны", — вспоминает Джаз.

По ее словам, мужчину не арестовали до тех пор, пока его поведение не обострилось. Все это время жители дома жили в постоянном страхе, а сама женщина переехала в другой дом.

Сейчас, как пишут СМИ, законодатели Новой Зеландии окончательно приняли закон, который признает сталкинг и харасмент уголовным преступлением. Официально он вступит в силу в мае 2026 года и будет предусматривать уголовную ответственность за преследование и домогательства сроком от шести месяцев до 5 лет лишения свободы.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Киру Найтли сталкерили в начале ее карьеры. Топ-звезда британского кино рассказывает, что ей пришлось столкнуться с откровенным сексизмом и мизогинией, угрозами и намеками на изнасилование со стороны ее многочисленных поклонников мужского пола.

Впоследствии стало известно, что неизвестные установили трекер и следили за женщиной. Жительница Лондона Дина Джалаф была шокирована, когда узнала, кто стоит за этим и какие у этих "неизвестных" были мотивы.