"Ты сама этого хотела": Кира Найтли рассказала, как ее преследовали фанаты в начале карьеры

Кира Найтли признается, что за первые пять лет взрослой карьеры ей пришлось столкнуться с откровенным сексизмом и мизгонией, угрозами и намеками на изнасилование со стороны ее многочисленных поклонников мужского пола.

Британская актриса Кира Найтли говорит, что в начале своей успешной карьеры ей приходилось терпеть постоянный сталкинг со стороны мужчин, которые намекали и откровенно говорили, что сделают с ней. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам актрисы, когда она была молодой девушкой, то такое поведение ее сильно пугало — вокруг мужчины подвергали ее газлайтингу, говорили в ее адрес слова вроде "ты сама этого хотела", будто намекая, что хотят взять силой или изнасиловать.

"Это была очень жестокая, женоненавистническая атмосфера. Это было непросто — когда тебе надо отказаться от конфиденциальности, а тебе всего 20 лет, и ты пытаешься все держать под контролем", — признается Найтли.

Она говорит, что у нее "отвисала челюсть" из-за такого поведения мужчин в ее адрес. Они намекали, а иногда откровенно говорили, что будто актриса сама хотела этого внимания и славы со стороны мужчин.

"Было ли это преследованием, потому что кто-то был психически больным, или кто-то на этом хотел заработать денег — мне безразлично. Но это время было очень жестоким, особенно когда смотришь глазами молодой женщины на такие действия публики", — рассказала Найтли, добавив, что весь тот успех, свалившийся на нее за пять лет — с 17 до 22 лет — обошелся очень дорогой ценой.

Актриса признается, что без того рывка в карьере она не имела бы той "финансовой стабильности или карьеры, которую я имею сейчас". Она убеждена, что больше такого не сможет достичь, однако такой скачок "полностью настроил меня на всю жизнь".

Найтли добавляет, что будучи мамой двух дочерей, переживает за то, что сейчас проблема мизогинии обострилась из-за появления Интернета. Актриса откровенно говорит, что сейчас грубая публичная травля и преследование могут нанести непоправимый вред девушкам-подросткам.

"Социальные сети сместили эту проблему в совершенно другой контекст. Теперь вы видите, какой вред можно нанести молодым женщинам и девушкам-подросткам. В конце концов, это и есть слава — девушку могут публично опорочить, и многие из них этого не переживают", — добавила Найтли.

Напомним, Фокус писал, что Кира Найтли в стильном наряде посетила премьеру в Лондоне. Актриса прибыла для промоушена триллера "Черные голуби", который стал доступным на Netflix 4 декабря.

Также мы рассказывали о том, как Кира Найтли рассказала детали личной жизни. Актриса признается, что имеют определенные проблемы в браке, однако пара работает над этим, чтобы найти взаимопонимание со своим мужем.