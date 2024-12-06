"Ти сама цього хотіла": Кіра Найтлі розповіла, як її переслідували фанати на початку кар'єри

Кіра Найтлі зізнається, що за перші п'ять років дорослої кар'єри їй довелося зіткнутися з відвертим сексизмом і мізогінією, погрозами та натяками на зґвалтування зі сторони її чисельних прихильників чоловічої статі.

Британська акторка Кіра Найтлі каже, що на початку своєї успішної кар'єри їй доводилося терпіти постійний сталкінг зі сторони чоловіків, які натякали та відверто казали, що зроблять з нею. Про це пише видання The Guardian.

За словами акторки, коли вона була молодою дівчиною, то така поведінка її сильно жахала — довкола чоловіки піддавали її газлайтингу, говорили на її адресу слова на кшталт "ти сама цього хотіла", ніби натякаючи, що хочуть взяти силою чи зґвалтувати.

"Це була дуже жорстока, жінконенависницька атмосфера. Це було непросто — коли тобі треба відмовитися від конфіденційності, а тобі лише 20 років, і ти намагаєшся все тримати під контролем", — зізнається Найтлі.

Вона каже, що у неї "відвисала щелепа" через таку поведінку чоловіків на її адресу. Вони натякали, а інколи відверто казали, що ніби акторка сама хотіла цієї уваги та слави зі сторони чоловіків.

"Чи було це переслідуванням, тому що хтось був психічно хворим, чи хтось на цьому хотів заробити грошей — мені байдуже. Але цей час був дуже жорстоким, особливо коли дивишся очима молодої жінки на такі дії публіки", — розповіла Найтлі, додавши, що весь той успіх, що звалився на неї за п'ять років — з 17 до 22 років — обійшовся дуже дорогою ціною.

Акторка зізнається, що без того ривка у кар'єрі вона не мала б тієї "фінансової стабільності або кар’єри, яку я маю зараз". Вона переконана, що більше такого не зможе досягнути, однак такий стрибок "повністю налаштував мене на все життя".

Найтлі додає, що будучи мамою двох доньок, переживає за те, що наразі проблема мізогінії загострилася через появу Інтернету. Акторка відверто каже, що наразі брутальне публічне цькування та переслідування можуть завдати непоправної шкоди дівчатам-підліткам.

"Соціальні мережі змістили цю проблему в зовсім інший контекст. Тепер ви бачите, якої шкоди можна завдати молодим жінкам і дівчатам-підліткам. Зрештою, це і є слава — дівчину можуть публічно зганьбити, і багато хто з них цього не переживають", — додала Найтлі.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кіра Найтлі в стильному вбранні відвідала прем'єру в Лондоні. Акторка прибула для промоції трилеру "Чорні голуби", який став доступним на Netflix 4 грудня.

Також ми розповідали про те, як Кіра Найтлі розповіла деталі особистого життя. Акторка зізнається, що вони мають певні проблеми у шлюбі, однак пара працює над цим, аби знайти порозуміння зі своїм чоловіком.