Учасницю "Танців з зірками" переслідує "моторошний" фанат: камера зафіксувала сталкера (відео)

Переможниця новозеландської версії "Танців з зірками" Джаз Торнтон говорить, що вчергове опинилася жертвою невідомого сталкера. Сама 30-річна зірка говорить, що це вже третій невідомий за останні кілька років її життя.

Селебриті каже, що не змогла втриматися та вирішила кинутися назустріч невідомому, коли той потрапив на камери спостереження. Відео з появою сталкера біля її вікон жінка виклала в Facebook.

Дівчина опублікувала відео, на якому чоловік заглядає у її вікно посеред ночі. Також вона також поділилася кадрами, де той самий чоловік удень фотографує її задній двір.

"Бий або тікай? Я обрала — бігти за ним вулицею босоніж у піжамних шортах", — підписала вона відео.

Після зйомки цього відео Джаз переїхала до іншого будинку та зазначила, що не радить людям переслідувати незнайомців. Також зірка розповіла передісторію з цим невідомим сталкером.

"У квітні цього року наші камери безпеки зафіксували чоловіка, який нишпорив біля нашого будинку. Цього разу ми були вдома та побачили сповіщення з камер, де він фотографував наш дім. Я була дуже налякана після ситуації зі сталкером, але, якщо чесно, погоня за цим чоловіком повернула мені трохи внутрішньої сили. Тому рекомендую встановити камери безпеки, якщо маєте можливість", — написала блогерка.

Блогерка розповідає про сталкінг влітку 2024 року

За її словами, їй в минулому вже доводилося мати справу зі сталкером. Водночас Джаз нагадала, що в Новій Зеландії до сьогодні не має закону, який посилив покарання на переслідування.

В минулому селебриті мала справу з навіженим фанатом, який писав їй повідомлення про свої "одержимості". А потім взагалі прилетів до Веллінгтона, щоб її знайти.

"Він знайшов мене за два дні. Це було жахливо… Коли поліція зрештою приїхала до нашого будинку, вони сказали: "Наші руки буквально зв’язані", — згадує Джаз.

За її словами, чоловіка не заарештували доти, доки його поведінка не загострилася. Весь цей час мешканці будинку жили в постійному страху, а сама жінка переїхала в інший будинок.

Наразі, як пишуть ЗМІ, законодавці Нової Зеландії остаточно ухвалили закон, який визнає сталкінг і гарасмент кримінальним злочином. Офіційно він набуде чинності у травні 2026 року та передбачатиме кримінальну відповідальність за переслідування та домагання терміном від шести місяців до 5 років позбавлення волі.

Раніше Фокус розповідав про те, як Кіру Найтлі сталкерили на початку її кар'єри. Топзірка британського кіно розповідає, що за перші п'ять років дорослої кар'єри їй довелося зіткнутися з відвертим сексизмом і мізогінією, погрозами та натяками на зґвалтування зі сторони її чисельних прихильників чоловічої статі.

Згодом стало відомо, що невідомі встановили трекер і стежили за жінкою. Мешканка Лондона Діна Джалаф була шокована, коли дізналася, хто стоїть за цим і які в цих "невідомих" були мотиви.