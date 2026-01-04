Стоят миллиарды: как современные небоскребы стали символом роскоши (фото)

В 2010 году мир увидел самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа. После его открытия началась новая "гонка за небом". Фокус рассказывает о новых высоких, дорогих и роскошных башнях современности.

4 января 2010 год стал знаковым днем для мировой архитектуры. Именно тогда в Дубае состоялось открытие небоскреба Burj Khalifa (Бурдж-Халифа). Высотное здание навсегда изменило представление о возможностях современного строительства. Башня высотой 828 метров официально стала самым высоким зданием на планете и сразу превратилась в новый символ города и всей эпохи. Об этом и других теперь уже культовых высотках в материале Фокуса.

Бурдж-Халифа был возведен не только ради того, чтобы побить рекорд по высоте. Внутри небоскреба разместились жилые апартаменты, офисы, отели и смотровые площадки, откуда открывается вид на город и пустыню с высоты, ранее недоступной человеку. Торжественное открытие состоялось 4 января 2010 года и стало финальной точкой многолетнего проекта, за которым следил весь мир.

Відео дня

С того момента гонка за небом вышла на новый уровень. Города и страны начали соревноваться не только в этажах и метрах, но и в роскоши, технологиях и статусе. Burj Khalifa задал планку, к которой архитекторы и девелоперы стремятся до сих пор.

Merdeka 118 стал вторым по высоте небоскребом в мире

Небоскреб Merdeka 118 в Куала-Лумпуре стал одной из главных архитектурных сенсаций последних лет. Его высота составляет 678,9 метра, что делает здание вторым по высоте в мире, уступающим только Бурдж-Халифа. После завершения строительства башня официально получила статус самого высокого здания Юго-Восточной Азии, заметно изменив городской пейзаж столицы Малайзии.

Проект получил широкое международное признание и был отмечен профессиональными архитектурными организациями как один из самых значимых небоскребов современности. Иностранные СМИ подчеркивают, что Merdeka 118 стал не просто рекордом по высоте, но и символом экономических амбиций страны и ее стремления занять более заметное место на глобальной карте мегаполисов.

Небоскреб стал не только деловым центром, но и новой точкой притяжения для туристов Фото: Reddit

Здание задумывалось как многофункциональный комплекс. Внутри размещены офисные пространства, торговые зоны, общественные площадки и смотровые уровни, с которых открываются панорамные виды на Куала-Лумпур. Благодаря этому небоскреб стал не только деловым центром, но и новой точкой притяжения для туристов и жителей города.

Особое внимание привлекают верхние этажи башни, где расположен роскошный Park Hyatt Kuala Lumpur. Отель премиум-класса предлагает номера с видами на город с высоты нескольких сотен метров и считается одним из самых впечатляющих гостиничных проектов региона.

One World Trade Center стал символом возрождения Нью-Йорка

One World Trade Center стал одним из самых узнаваемых небоскребов современности и ключевым элементом обновленного Манхэттена (Нью-Йорк). Здание возвышается на 1 776 футов (около 541 метра). Эта цифра была выбрана неслучайно, ведь она отсылает к году принятия Декларации независимости США. Благодаря этой высоте башня получила статус самого высокого здания в Западном полушарии.

One World Trade Center стал символ возрождения Нью-Йорка Фото: Wikipedia

Иностранные архитектурные издания отмечают, что небоскреб стал не просто деловым центром, а важным символом восстановления города после трагических событий начала XXI века. Его строгий, современный облик задумывался как сочетание памяти, устойчивости и движения вперед, что сделало проект знаковым не только для Нью-Йорка, но и для всей страны.

Внутреннее пространство One World Trade Center в основном занято офисами крупных международных компаний. Верхние этажи и смотровая площадка предлагают панорамные виды на Манхэттен, Бруклин и Атлантический океан, что делает здание одной из популярных туристических точек города. Высокий уровень безопасности и технического оснащения также часто подчеркивается зарубежными СМИ.

Central Park Tower стал вершиной роскоши на Billionaires' Row

Central Park Tower расположен на престижной West 57th Street в Нью-Йорке (США), известной как Billionaires' Row (Улица Миллиардеров), и считается самым высоким жилым небоскребом в мире (472 метра). Здание стало одной из ключевых архитектурных зданий Манхэттена и регулярно упоминается в СМИ, посвященных недвижимости, архитектуре и элитному образу жизни.

Небоскреб задумывался как проект исключительно премиального сегмента. Внутри размещены 179 невероятно роскошных кондоминиумов, ориентированных на самых состоятельных покупателей со всего мира. Панорамные окна, приватные лифты и прямые виды на Центральный парк стали визитной карточкой этого жилого комплекса.

Central Park Tower считается самым высоким жилым небоскребом в мире Фото: Wikipedia

Особое внимание привлекают верхние этажи башни, где находятся пентхаусы и дуплексы с рекордными ценниками. По данным иностранных профильных СМИ, стоимость отдельных резиденций достигает $100–150 млн, что делает Central Park Tower одним из самых дорогих жилых помещений на глобальном рынке недвижимости.

Помимо самих апартаментов, владельцам предлагается закрытая инфраструктура высокого уровня: приватные клубные зоны, бассейны и сервис, сопоставимый с лучшими люксовыми отелями мира.

Ранее Фокус сообщал, что:

Жителей курорта возмутил проект небоскреба у горы в Альпах. Туристический бум в швейцарском Церматте привел к неожиданной инициативе.

Миллиардер выкупил почти целый остров. На Гавайях существует место, где привычное представление о частной собственности приобретает совсем иной масштаб. Почти весь остров Ланаи, от домов и предприятий до прибрежных территорий, находится под контролем миллиардера Ларри Эллисона.

Также стало известно, что в центре британского города нашли "забытый остров". Власти рассматривают масштабный проект реконструкции, который обещает превратить депрессивную прибрежную зону в современный городской квартал с жильем, отелем и общественными пространствами.