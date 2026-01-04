Коштують мільярди: як сучасні хмарочоси стали символом розкоші (фото)

У 2010 році світ побачив найвищий хмарочос Бурдж-Халіфа. Після його відкриття почалася нова "перегони за небом". Фокус розповідає про нові високі, дорогі та розкішні вежі сучасності.

4 січня 2010 року став знаковим днем для світової архітектури. Саме тоді в Дубаї відбулося відкриття хмарочоса Burj Khalifa (Бурдж-Халіфа). Висотна будівля назавжди змінила уявлення про можливості сучасного будівництва. Вежа заввишки 828 метрів офіційно стала найвищою будівлею на планеті й одразу перетворилася на новий символ міста та всієї епохи. Про це та інші тепер уже культові висотки в матеріалі Фокуса.

Бурдж-Халіфа був зведений не тільки заради того, щоб побити рекорд за висотою. Усередині хмарочоса розмістилися житлові апартаменти, офіси, готелі та оглядові майданчики, звідки відкривається вид на місто і пустелю з висоти, раніше недоступної людині. Урочисте відкриття відбулося 4 січня 2010 року і стало фінальною крапкою багаторічного проєкту, за яким стежив увесь світ.

Відтоді перегони за небом вийшли на новий рівень. Міста і країни почали змагатися не тільки в поверхах і метрах, а й у розкоші, технологіях і статусі. Burj Khalifa задав планку, до якої архітектори та розробники прагнуть досі.

Merdeka 118 став другим за висотою хмарочосом у світі

Хмарочос Merdeka 118 у Куала-Лумпурі став однією з головних архітектурних сенсацій останніх років. Його висота становить 678,9 метра, що робить будівлю другою за висотою у світі, поступаючись тільки Бурдж-Халіфа. Після завершення будівництва вежа офіційно отримала статус найвищої будівлі Південно-Східної Азії, помітно змінивши міський пейзаж столиці Малайзії.

Проєкт здобув широке міжнародне визнання і був відзначений професійними архітектурними організаціями як один із найбільш значущих хмарочосів сучасності. Іноземні ЗМІ наголошують, що Merdeka 118 став не просто рекордом за висотою, а й символом економічних амбіцій країни та її прагнення посісти помітніше місце на глобальній карті мегаполісів.

Хмарочос став не тільки діловим центром, а й новою точкою тяжіння для туристів Фото: Reddit

Будівля задумувалася як багатофункціональний комплекс. Усередині розміщені офісні простори, торгові зони, громадські майданчики та оглядові рівні, з яких відкриваються панорамні види на Куала-Лумпур. Завдяки цьому хмарочос став не тільки діловим центром, а й новою точкою тяжіння для туристів і жителів міста.

Особливу увагу привертають верхні поверхи вежі, де розташований розкішний Park Hyatt Kuala Lumpur. Готель преміумкласу пропонує номери з краєвидами на місто з висоти кількох сотень метрів і вважається одним із найбільш вражаючих готельних проєктів регіону.

One World Trade Center став символом відродження Нью-Йорка

One World Trade Center став одним із найбільш упізнаваних хмарочосів сучасності та ключовим елементом оновленого Мангеттена (Нью-Йорк). Будівля височіє на 1 776 футів (близько 541 метра). Цю цифру було обрано невипадково, адже вона відсилає до року ухвалення Декларації незалежності США. Завдяки цій висоті вежа отримала статус найвищої будівлі в Західній півкулі.

One World Trade Center став символ відродження Нью-Йорка Фото: Wikipedia

Іноземні архітектурні видання зазначають, що хмарочос став не просто діловим центром, а важливим символом відновлення міста після трагічних подій початку XXI століття. Його суворий, сучасний вигляд замислювався як поєднання пам'яті, стійкості та руху вперед, що зробило проєкт знаковим не тільки для Нью-Йорка, а й для всієї країни.

Внутрішній простір One World Trade Center здебільшого зайнято офісами великих міжнародних компаній. Верхні поверхи та оглядовий майданчик пропонують панорамні краєвиди на Мангеттен, Бруклін і Атлантичний океан, що робить будівлю однією з популярних туристичних точок міста. Високий рівень безпеки та технічного оснащення також часто підкреслюють закордонні ЗМІ.

Central Park Tower став вершиною розкоші на Billionaires' Row

Central Park Tower розташований на престижній West 57th Street у Нью-Йорку (США), відомій як Billionaires' Row (Вулиця Мільярдерів), і вважається найвищим житловим хмарочосом у світі (472 метри). Будівля стала однією з ключових архітектурних будівель Мангеттена і регулярно згадується в ЗМІ, присвячених нерухомості, архітектурі та елітному способу життя.

Хмарочос замислювався як проєкт виключно преміального сегмента. Усередині розміщені 179 неймовірно розкішних кондомініумів, орієнтованих на найзаможніших покупців з усього світу. Панорамні вікна, приватні ліфти та прямі краєвиди на Центральний парк стали візитною карткою цього житлового комплексу.

Central Park Tower вважається найвищим житловим хмарочосом у світі Фото: Wikipedia

Особливу увагу привертають верхні поверхи вежі, де розташовані пентхауси і дуплекси з рекордними цінниками. За даними іноземних профільних ЗМІ, вартість окремих резиденцій сягає $100-150 млн, що робить Central Park Tower одним із найдорожчих житлових приміщень на глобальному ринку нерухомості.

Крім самих апартаментів, власникам пропонується закрита інфраструктура високого рівня: приватні клубні зони, басейни і сервіс, який можна порівняти з найкращими люксовими готелями світу.

