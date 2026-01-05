Разгромила магазин гитар: в США спустя сутки поймали обезьяну-меломана (фото)

В штате Теннесси наконец-то поймали сбежавшего капуцина по имени Честер, который обосновался в музыкальном магазине и испортил музыкальные инструменты.

Честер начал бесчинствовать в магазине в Морристауне еще на выходных. И каждый раз, как его пытались поймать, ускользал от полиции и охранников. В итоге его поймал местный житель, который подкупил обезьянку крекерами и водой, пишет Daily Mail.

Фото: Соцсети

По данным Торговой палаты района Морристаун , местный житель Адам Айви обнаружил животное и кормил его водой и закусками до прибытия полиции.

Торговый центр опубликовал серию милых фотографий обезьянки в магазине, в том числе, на которых она держит кого-то за палец, ест крекеры и бродит по магазину.

"Сегодня в Торговом центре немного пошалили. Убираем последствия нашего неожиданного гостя прошлой ночью!" – рассказали в магазине.

В комментариях к публикации говорится, что обезьяна проникла в магазин посреди ночи через "маленькую дверцу для животных" и "чувствовала себя как дома".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Один из владельцев пришел и обнаружил обезьяну утром. Полицию и службу по контролю за животными вызвали в Торговый центр, чтобы забрать ее и найти законных владельцев. Во время их визита обезьяна сбежала, но мы рады, что ее нашли в целости и сохранности", - рассказали в магазине.

Ферма RooFeathers Farm опубликовала серию фотографий и видео с просьбой о помощи в поисках украденной "любимой" восьмилетней обезьянки-капуцина по кличке Честер.

Владельцы фермы рассказали, что Честера кто-то украл посреди ночи, так что, видимо, он успел сбежать и от похитителей.

В полицейском управлении Морристауна заявили, что проводят расследование.

Напомним, ранее стало известно, что в Римской империи римские полководцы дарили своим ручным обезьянам домашних животных. Чаще всего домашними любимцами прирученных обезьян становились котята и поросята.

Также ученые показали самых крохотных обезьянок в мире. К сожалению – оба вида находятся на грани вымирания.