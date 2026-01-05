Розгромила магазин гітар: у США через добу спіймали мавпу-меломана (фото)

У штаті Теннессі нарешті спіймали капуцина-втікача на ім'я Честер, який влаштувався в музичному магазині і зіпсував музичні інструменти.

Честер почав бешкетувати в магазині в Моррістауні ще на вихідних. І щоразу, як його намагалися зловити, вислизав від поліції та охоронців. Зрештою його спіймав місцевий житель, який підкупив мавпочку крекерами і водою, пише Daily Mail.

Фото: Соцсети

За даними Торгової палати району Моррістаун, місцевий житель Адам Айві виявив тварину і годував її водою і закусками до прибуття поліції.

Торговий центр опублікував серію милих фотографій мавпочки в магазині, зокрема, на яких вона тримає когось за палець, їсть крекери і блукає магазином.

"Сьогодні в Торговому центрі трохи побешкетували. Прибираємо наслідки нашого несподіваного гостя минулої ночі!" — розповіли в магазині.

Відео дня

У коментарях до публікації йдеться, що мавпа проникла в магазин посеред ночі через "маленькі дверцята для тварин" і "почувалася як удома".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Один із власників прийшов і виявив мавпу вранці. Поліцію і службу з контролю за тваринами викликали в Торговий центр, щоб забрати її і знайти законних власників. Під час їхнього візиту мавпа втекла, але ми раді, що її знайшли в цілості й схоронності", — розповіли в магазині.

Ферма RooFeathers Farm опублікувала серію фотографій і відео з проханням про допомогу в пошуках вкраденої "улюбленої" восьмирічної мавпочки-капуцина на прізвисько Честер.

Власники ферми розповіли, що Честера хтось вкрав посеред ночі, тож, мабуть, він встиг втекти і від викрадачів.

У поліцейському управлінні Моррістауна заявили, що проводять розслідування.

