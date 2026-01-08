Слежка и настолки: бывшие заключенные рассказали, какие развлечения есть в тюрьме

Один из пользователей портала Reddit задал вопрос тем, кто отсидел в тюрьме и получил неожиданные ответы. Один из пользователей сказал, что люди невероятно быстро адаптируются к жизни за решеткой.

Бывшие заключенные поделились своим опытом жизни за решеткой после того, как любопытный законопослушный гражданин задал вопрос о самых распространенных заблуждениях, касающихся тюремной жизни, пишет Mirror.

Любопытный пользователь Reddit просто спросил: "Какое самое распространенное заблуждение о жизни в тюрьме у людей, которые там побывали?"

В ответ бывшие заключенные поделились своим опытом, многие из которых были шокированы "уровнем свободы", который они испытывали, даже находясь в заключении. Один из них ответил: "Вы бы удивились, на что мы были готовы пойти, чтобы избежать скуки. Я никогда не думал, что увижу конкурс правописания в окружной тюрьме, но мы его провели".

"Мы также брали энциклопедии и "Фермерский альманах" и устраивали свои собственные игры в стиле "Кто хочет стать миллионером?", - рассказал он.

Еще один бывших заключенный рассказал, что он с соседом по камере просто сутками наблюдали за охранниками.

"Мы оба заметили, что большинство охранников, входя в капсулу, неизменно поворачивали либо налево, либо направо. Каждый раз. Это стало привычным делом. А потом был один непредсказуемый защитник. Кто знает, может, он играл на левом фланге, кто-то на правом. Кто бы мог подумать? Поэтому мы начали заключать пари, в каком направлении он каждый раз будет двигаться, когда приедет. Ожидание его приезда было уморительным. Это развлекало нас несколько недель", – признался он.

Еще один рассказал: "Мы делали бумажные самолетики. Мы играли во фрисби с пластиковыми крышками. Мы делали мячи из мокрой бумаги, давали им затвердеть и играли в теннис руками. У нас были соревнования по прыжкам в высоту. Мы чуть было не устроили соревнования по брейк-дансу, но охранники это остановили".

Другие бывшие заключенные рассказали, что в некоторых тюрьмах им дают игры, чтобы занять их в течение дня: "В наших региональных тюрьмах заключенным выдают планшеты, которые мы можем использовать для просмотра фильмов или игр, прослушивания музыки или обмена сообщениями с семьей и друзьями".

По его словам, также существует образовательное приложение Edovo, где можно проходить мастер-классы, получать сертификаты, смотреть обучающие видеоролики или читать книги. Когда он пользовался этим приложением, там были правила для популярной настольной игры D&D (Dungeons & Dragons (DnD; Подземелья и драконы – ред.) и она стала очень популярна среди заключенных.

"Мы сделали несколько шестигранных кубиков из туалетной бумаги, а затем использовали колоды карт в качестве альтернативы двадцатигранным кубикам (d4, d8 и d12). Для двадцатигранного кубика мы использовали комбинацию карт Uno и Rook" – рассказал бывший заключенный.

А еще один из пользователей Reddit попытался объяснить на что в принципе похожа жизнь в тюрьме, добавив, что он сам отсидел шесть лет, и в тюрьме штата, и в федеральной тюрьме.

"Самое большое заблуждение заключается в том, что в тюрьме всегда ужасно. Люди невероятно адаптивны. После первых шести месяцев это просто жизнь. Встаешь, идешь на работу, проводишь время с друзьями, и так по кругу. Да, в тюрьме есть ужасные вещи, но в основном это скучная однообразность с редкими всплесками волнения", - объяснил он.

