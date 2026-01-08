Стеження і настолки: колишні ув'язнені розповіли, які розваги є у в'язниці

Один з користувачів порталу Reddit поставив запитання тим, хто відсидів у в'язниці і отримав несподівані відповіді. Один із користувачів сказав, що люди неймовірно швидко адаптуються до життя за ґратами.

Колишні ув'язнені поділилися своїм досвідом життя за ґратами після того, як допитливий законослухняний громадянин поставив запитання про найпоширеніші хибні уявлення, що стосуються тюремного життя, пише Mirror.

Цікавий користувач Reddit просто запитав: "Яка найпоширеніша помилка про життя у в'язниці у людей, які там побували?"

У відповідь колишні ув'язнені поділилися своїм досвідом, багато з яких були шоковані "рівнем свободи", який вони відчували, навіть перебуваючи в ув'язненні. Один із них відповів: "Ви б здивувалися, на що ми були готові піти, щоб уникнути нудьги. Я ніколи не думав, що побачу конкурс правопису в окружній в'язниці, але ми його провели".

"Ми також брали енциклопедії та "Фермерський альманах" і влаштовували свої власні ігри в стилі "Хто хоче стати мільйонером?", — розповів він.

Ще один колишній ув'язнений розповів, що він із сусідом по камері просто цілодобово спостерігали за охоронцями.

"Ми обидва помітили, що більшість охоронців, входячи в капсулу, незмінно повертали або наліво, або направо. Щоразу. Це стало звичною справою. А потім був один непередбачуваний захисник. Хто знає, може, він грав на лівому фланзі, хтось на правому. Хто б міг подумати? Тому ми почали укладати парі, в якому напрямку він щоразу рухатиметься, коли приїде. Очікування його приїзду було сміховинним. Це розважало нас кілька тижнів", — зізнався він.

Ще один розповів: "Ми робили паперові літачки. Ми грали у фрісбі з пластиковими кришками. Ми робили м'ячі з мокрого паперу, давали їм затвердіти і грали в теніс руками. У нас були змагання зі стрибків у висоту. Ми мало не влаштували змагання з брейк-дансу, але охоронці це зупинили".

Інші колишні ув'язнені розповіли, що в деяких в'язницях їм дають ігри, щоб зайняти їх протягом дня: "У наших регіональних в'язницях ув'язненим видають планшети, які ми можемо використовувати для перегляду фільмів або ігор, прослуховування музики або обміну повідомленнями з сім'єю і друзями".

За його словами, також існує освітній застосунок Edovo, де можна проходити майстер-класи, отримувати сертифікати, дивитися навчальні відеоролики або читати книжки. Коли він користувався цим додатком, там були правила для популярної настільної гри D&D (Dungeons & Dragons (DnD; Підземелля і дракони — ред.), і вона стала дуже популярною серед ув'язнених.

"Ми зробили кілька шестигранних кубиків із туалетного паперу, а потім використовували колоди карт як альтернативу двадцятигранним кубикам (d4, d8 і d12). Для двадцятигранного кубика ми використовували комбінацію карт Uno і Rook" — розповів колишній ув'язнений.

А ще один із користувачів Reddit спробував пояснити, на що в принципі схоже життя у в'язниці, додавши, що він сам відсидів шість років, і у в'язниці штату, і у федеральній в'язниці.

"Найбільша помилка полягає в тому, що у в'язниці завжди жахливо. Люди неймовірно адаптивні. Після перших шести місяців це просто життя. Встаєш, йдеш на роботу, проводиш час із друзями, і так по колу. Так, у в'язниці є жахливі речі, але здебільшого це нудна одноманітність із рідкісними сплесками хвилювання", — пояснив він.

