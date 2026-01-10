Неудачная попытка переезда: пенсионер запер себя в лифте со своей кроватью (видео)

В китайском городе Шанхай пожилой мужчина пытался доставить каркас кровати в свою квартиру. Однако дальнейшее развитие событий в лифте, которое попало на камеру видеонаблюдения, вызвало смех среди пользователей сети.

Оказалось, что мужчина запер сам себя в кабине лифта, тогда как огромный металлический каркас перекрыл ему доступ к кнопкам управления. Об этом сообщает WhatstheJam.

Сам курьезный инцидент произошел утром 30 ноября прошлого года. Однако ролик с этим пенсионером стал вирусным среди китайских пользователей сети только в начале января, набрав более 2,5 млн просмотров.

На кадрах видно, как пенсионер заходит в лифт в 8:50, а через минуту он возвращается с огромным каркасом кровати. Когда китаец пытался втиснуться в пространство лифта, то двери внезапно закрылись, а металлический каркас застрял между дверью и стеной кабинки.

Відео дня

Мужчина понял, что не может добраться до кнопок управления, и ждал помощи. Очевидцы утверждают, что пенсионер сообщил о проблеме через голосовое сообщение, а 10 минут спустя лифт снова заработал.

Далее лифт спустил китайца на первый этаж, где были двое мужчин и увидели героя истории в беде. Однако они не смогли помочь, а потом кто-то с 13-го этажа вызвал подъемник, и мужчина с каркасом кровати снова поехал вверх.

Когда дверь открылась, то тяжелый каркас наконец развернуло так, что позволило трем людям вытащить пожилого китайца из тесного пространства. Сама поездка, как пишут СМИ, длилась почти 15 минут, а мужчина не пострадал.

Реакция пользователей

В китайских и мировых сетях не сдерживались в юморе от курьезной ситуации. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Типичный китайский фильм о приключениях!";

"Он сам сделал себе клетку";

"После четверти часа в лифте он в итоге оказался там, откуда начал";

"Теперь он знает: возить на лифте такие конструкции имеет неприятные последствия".

