Невдала спроба переїзду: пенсіонер замкнув себе в ліфті зі своїм ліжком (відео)

У китайському місті Шанхай літній чоловік намагався доставити каркас ліжка у свою квартиру. Однак подальший розвиток подій у ліфті, який потрапив на камеру відеоспостереження, викликав сміх серед користувачів мережі.

Виявилося, що чоловік замкнув сам себе в кабіні ліфта, тоді як величезний металевий каркас перекрив йому доступ до кнопок управління. Про це повідомляє WhatstheJam.

Сам курйозний інцидент стався зранку 30 листопада минулого року. Однак ролик з цим пенсіонером став вірусним серед китайських користувачів мережі лише на початку січня, набравши понад 2,5 млн переглядів.

На кадрах видно, як пенсіонер заходить до ліфта о 8:50, а за хвилину він повертається з величезним каркасом ліжка. Коли китаєць намагався втиснутися в простір ліфта, то двері раптово зачинилися, а металевий каркас застряг між дверима та стіною кабінки.

Відео дня

Чоловік зрозумів, що не може дістатися до кнопок управління, і чекав на допомогу. Очевидці стверджують, що пенсіонер повідомив про проблему через голосове повідомлення, а 10 хвилин опісля ліфт знову запрацював.

Далі ліфт спустив китайця на перший поверх, де були двоє чоловіків і побачили героя історії в біді. Однак вони не змогли допомогти, а потім хтось з 13-го поверху викликав підйомник, і чоловік з каркасом ліжка знову поїхав угору.

Коли двері відчинилися, то важкий каркас нарешті розвернуло так, що дозволило трьом людям витягти літнього китайця з тісного простору. Сама поїздка, як пишуть ЗМІ, тривала майже 15 хвилин, а чоловік не постраждав.

Реакція користувачів

У китайських і світових мережах не стримувалися в гуморі від курйозної ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Типовий китайський фільм пригод!";

"Він сам зробив собі клітку";

"Після чверті години в ліфті він у підсумку опинився там, звідки почав";

"Тепер він знає: возити ліфтом такі конструкції має неприємні наслідки".

Раніше Фокус розповідав про те, як пенсіонер провів чотири дні в застряглому ліфті. 75-річний німець опинився у пастці через несправність електросистеми, а тому перестав працювати не тільки сам ліфт, а й аварійна кнопка виклику.

Згодом стало відомо, що в Китаї велосипедист і кур'єр кілька годин не поступалися одне одному дорогою. Виявилося, що водій служби доставки їжі та чоловік на електровелосипеді мінімум чотири години стояли на вузькому переході та не могли вирішити, хто поїде першим.