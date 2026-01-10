Мужчина решил проверить дерево: снег проверил его в ответ (видео)

Житель США прогуливался по лесу вместе с собакой и решил проверить на прочность дерево с помощью приема из боевых искусств. Через несколько секунд он понял, что допустил огромную ошибку.

Карма наступила буквально немедленно — на голову искателя приключений упала огромная куча снега с крон большого дерева. Ролик с приключениями разместили на одном из пабликов Reddit.

На ролике видно, как американец прогуливался по лесу вместе со своим четвероногим другом.

Затем мужчине пришла мысль проверить дерево на прочность с помощью удара с ноги. Через мгновение герой видео становится под кроны, с которых начинает падать снег. Сначала небольшая кучка осадков, а затем американца и его четвероногого накрывает большим слоем снега.

В конце ролика видно, что мужчина и пес вытряхиваются от упавшего на них снега. Пока точно неизвестно, где и когда было снято это видео, однако у пользователей паблика есть версия, что это произошло этой зимой на просторах США.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи не сдерживались в юморе от увиденного. Многие поддержали собаку, которую считают наиболее пострадавшей от глупого поведения хозяина.

Наибольшее одобрение получили следующие комментарии:

"Я подумал о том, как все это мне запало за шиворот. Жесть!";

"Ума явно немного, но выглядит эффектно";

"За акробатику и каскадерские трюки — отлично, за замысел — неудовлетворительно";

"Так кому здесь на самом деле нужен поводок, чтобы не начудить?";

"На самом деле, все выглядит эффектно".

