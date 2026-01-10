Чоловік вирішив перевірити дерево: сніг перевірив його у відповідь (відео)

Мешканець США прогулювався лісом разом з собакою і вирішив перевірити на міцність дерево за допомогою прийому з бойових мистецтв. За кілька секунд він зрозумів, що припустився величезної помилки.

Карма настала буквально негайно — на голову шукача пригод впала величезна купа снігу з крон великого дерева. Ролик з пригодами розмістили на одному з пабліків Reddit.

На ролику видно, як американець прогулювався лісом разом зі своїм чотирилапим другом.

Потім чоловіку спала думка перевірити дерево на міцність за допомогою удару з ноги. За мить герой відео стає під крони, з яких починає падати сніг. Спочатку невелика купка опадів, а згодом американця та його чотирилапого накриває великим шаром снігу.

Наприкінці ролика видно, що чоловік і пес витрушуються від снігу, який впав на них. Наразі точно невідомо, де та коли було зняте це відео, однак у користувачів пабліку є версія, що це сталося цієї зими на просторах США.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, користувачі не стримувалися в гуморі від побаченого. Багато хто підтримав собаку, яку вважають найбільш постраждалою від дурної поведінки господаря.

Найбільше схвалення отримали такі коментарі:

"Я подумав про те, як все це мені запало за комір. Жесть!";

"Розуму явно небагато, але виглядає ефектно";

"За акробатику та каскадерські трюки — відмінно, за задум — незадовільно";

"То кому тут насправді потрібен повідок, аби не начудити?";

"Насправді, все виглядає ефектно".

Раніше Фокус розповідав про те, як пара виграла позов через відсутність снігу. Британське подружжя О'Нілів планувало поїхати у відпустку до Лапландії на чотири дні, однак не змогло застати "достатньої кількості" снігу для розваг і відпочинку.

Згодом стало відомо, що українців попереджають про погіршення погоди. Суттєве погіршення погоди очікується у кількох областях України, а місцями сніговий покрив становитиме до 25 сантиметрів.