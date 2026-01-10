Женщина вдыхает еду через соломинку и чувствует себя "феноменально"

Кэтрин Андреа начала вдыхать еду через ноздри еще во время учебы в колледже. Она утверждает, что у этой странной привычки "нет недостатков".

Американка Кэтрин Андреа измельчает всю еду в блендере, а затем вдыхает ее через ноздрю с помощью соломинки. Об этом странном способе питаться пишет издание Daily Star.

"Мои отношения с едой были вполне нормальными до того момента, как я поступила в колледж", — объяснила Кэтрин в программе My Strange Addiction ("Моя странная зависимость"), которая выходит на американском телевидении с 2010 года.

Во время учебы она поспорила, что сможет вдохнуть через нос ароматизированный напиток. У студентки тогда закружилась голова, однако, призналась она, вкус сока был "более фруктовым", чем если бы она пила его через рот.

С тех пор она уже около пяти лет получает всю необходимую ей пищу через нос и утверждает, что у ее привычки "нет недостатков". Она даже заявила, что этот необычный способ употребления помогает ей избежать переедания.

При этом, при походе в заведение общественного питания Кэтрин отдает предпочтение тем, где ее еду смогут измельчить в блендере. Однако она согласна и на жидкие блюда в виде супов или же каш с подливками.

Один из докторов, консультирующих участников телешоу, не исключает, что, вдыхая пищу через нос женщина рискует вызвать воспаление слизистой носа или повредить легкие. В то же время после тщательного исследования врач не обнаружил в них ни жидкости, ни инфекций.

Кэтрин, как отмечается, все таки решила перестать обнюхивать еду, считая, что просто чудом избежала неприятностей.

