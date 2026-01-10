Жінка вдихає їжу через соломинку і почувається "феноменально"

Кетрін Андреа почала вдихати їжу через ніздрі ще під час навчання в коледжі. Вона стверджує, що у цієї дивної звички "немає недоліків".

Американка Кетрін Андреа подрібнює всю їжу в блендері, а потім вдихає її через ніздрю за допомогою соломинки. Про цей дивний спосіб харчуватися пише видання Daily Star.

"Мої стосунки з їжею були цілком нормальними до того моменту, як я вступила до коледжу", — пояснила Кетрін у програмі My Strange Addiction ("Моя дивна залежність"), яка виходить на американському телебаченні з 2010 року.

Під час навчання вона посперечалася, що зможе вдихнути через ніс ароматизований напій. У студентки тоді запаморочилося в голові, однак, зізналася вона, смак соку був "більш фруктовим", ніж якби вона пила його через рот.

Відтоді вона вже близько п'яти років отримує всю необхідну їй їжу через ніс і стверджує, що у її звички "немає недоліків". Вона навіть заявила, що цей незвичайний спосіб вживання допомагає їй уникнути переїдання.

При цьому, під час походу в заклад громадського харчування Кетрін віддає перевагу тим, де її їжу зможуть подрібнити в блендері. Однак вона згодна і на рідкі страви у вигляді супів або ж каш із підливками.

Один із лікарів, які консультують учасників телешоу, не виключає, що, вдихаючи їжу через ніс, жінка ризикує спричинити запалення слизової оболонки носа або пошкодити легені. Водночас після ретельного дослідження лікар не виявив у них ані рідини, ані інфекцій.

Кетрін, як зазначається, все таки вирішила перестати обнюхувати їжу, вважаючи, що просто дивом уникла неприємностей.

