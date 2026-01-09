Студентка випила понад 277 літрів Pepsi: що з нею сталося (фото)

18-річна студентка з Великої Британії несподівано стала знаменитістю в інтернеті після того, як зізналася, скільки газованої води випила за один рік. Історія швидко розлетілася соцмережами та викликала бурхливу реакцію.

Йдеться про Жасмін Едвардс, яка за останній рік випила понад 277 літрів Pepsi Max. За її підрахунками, це 762 банки та 59 пляшок популярного напою, і все це лише за 2025 рік. Своїм зізнанням дівчина поділилася в TikTok, і ролик миттєво став вірусним, набравши 1,8 мільйона переглядів. Користувачі не змогли пройти повз такі цифри.

Британка розповіла, що її любов до газованої води почалася ще в дитинстві. Спочатку це було рідкісним "подарунком" від батьків. Згодом напій став частиною повсякденного її життя. Дівчина намагалася обмежуватися однією пляшкою на день, щоб пити більше води, але поступово ці рамки зникли.

Тепер, за словами студентки, ранок без звичного ковтка Pepsi Max дається їй важко. Іноді вона зізнається, що саме цей напій допомагає їй "прокинутися" і пережити початок дня.

Дівчина випила 762 банки і 59 пляшок популярного напою, і все це тільки за 2025 рік Фото: TikTok

Рідні та друзі дівчини давно знають про її прихильність. Коли Жасмін приїжджає в гості, в холодильнику завжди є Pepsi, а на свята їй часто дарують саме цей напій.

Реакція соцмереж

Поза близьким колом знайомих реакція виявилася більш неоднозначною. Багато користувачів соцмереж були щиро шоковані, а хтось почав переживати через склад дієтичної газованої води.

Після вірусного успіху дівчина отримала тисячі коментарів. Одні зізнавалися, що теж обожнюють Pepsi, інші не могли повірити в такі обсяги. Користувачі жартували, рахували дні в році та порівнювали випиту кількість із вельми несподіваними величинами.

"37 пляшок це начебто не так багато, але 700 БАНОК???";

"О Боже, я зроблю те ж саме цього року";

"Як людина, яка в повсякденному житті п'є тільки воду, вважаю це просто божевіллям";

"Ти моя людина, мій партнер п'є тільки Pepsi Max. Він купує 4 ящики по 24 банки кожні 2 тижні (іноді більше), тобто випиває приблизно 2304 банки на рік, але він також легко може подужати 6 дволітрових пляшок кожні 2 тижні, тож я не знаю".

Але найбільше Жасмін вразив коментар від самої Pepsi. Представники бренду не тільки відреагували на відео, а й написали їй особисто з пропозицією надіслати подарунок. У підсумку дівчина отримала 12 пляшок лімітованої Gingerbread Gingerbread Pepsi Max, що привело її в справжнє захоплення.

Тепер Жасмин знову почала ретельно відстежувати кількість випитого і зізнається, що 2026 року планує побити власний рекорд.

