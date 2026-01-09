Студентка выпила больше 277 литров Pepsi: что с ней случилось (фото)

18-летняя студентка из Великобритании неожиданно стала знаменитостью в интернете после того, как призналась, сколько газировки выпила за один год. История быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию.

Речь идет о Жасмин Эдвардс, которая за последний год выпила более 277 литров Pepsi Max. По ее подсчетам, это 762 банки и 59 бутылок популярного напитка, и все это только за 2025 год. Своим признанием девушка поделилась в TikTok, и ролик мгновенно стал вирусным, набрав 1,8 миллиона просмотров. Пользователи не смогли пройти мимо таких цифр.

Британка рассказала, что ее любовь к газировке началась еще в детстве. Сначала это было редким "подарком" от родителей. Со временем напиток стал частью повседневной ее жизни. Девушка старалась ограничиваться одной бутылкой в день, чтобы пить больше воды, но постепенно эти рамки исчезли.

Відео дня

Теперь, по словам студентки, утро без привычного глотка Pepsi Max дается ей с трудом. Иногда она признается, что именно этот напиток помогает ей "проснуться" и пережить начало дня.

Девушка выпила 762 банки и 59 бутылок популярного напитка, и все это только за 2025 год Фото: TikTok

Родные и друзья девушки давно знают о ее привязанности. Когда Жасмин приезжает в гости, в холодильнике всегда есть Pepsi, а на праздники ей часто дарят именно этот напиток.

Реакция соцсетей

Вне близкого круга знакомых реакция оказалась более неоднозначной. Многие пользователи соцсетей были искренне шокированы, а кто-то начал переживать из-за состава диетической газировки.

После вирусного успеха девушка получила тысячи комментариев. Одни признавались, что тоже обожают Pepsi, другие не могли поверить в такие объемы. Пользователи шутили, считали дни в году и сравнивали выпитое количество с весьма неожиданными величинами.

"37 бутылок это вроде не так много, но 700 БАНОК???";

"О Боже, я сделаю то же самое в этом году";

"Как человек, который в повседневной жизни пьет только воду считаю это просто безумием";

"Ты мой человек, мой партнер пьет только Pepsi Max. Он покупает 4 ящика по 24 банки каждые 2 недели (иногда больше), то есть выпивает примерно 2304 банки в год, но он также легко может осилить 6 двухлитровых бутылок каждые 2 недели, так что я не знаю".

Но больше всего Жасмин поразил комментарий от самой Pepsi. Представители бренда не только отреагировали на видео, но и написали ей лично с предложением отправить подарок. В итоге девушка получила 12 бутылок лимитированной Gingerbread Pepsi Max, что привело ее в настоящий восторг.

Теперь Жасмин снова начала тщательно отслеживать количество выпитого и признается, что в 2026 году планирует побить собственный рекорд.

Ранее Фокус сообщал, что:

Девушка сделала ламинирование бровей и пожалела об этом на следующий день. Эмили Радж, игрок женской регбийной лиги Сент-Хеленс и сборной Англии, рассказала, что не раз видела фото других людей после косметической процедуры и подумала, что это выглядит красиво.

Девушка решила проверить возможности iPhone 17 Pro и удивила миллионы. Решение женщины протестировать камеру своего нового телефона привело к вирусному моменту.

Также стало известно, что украинка напугала людей своим "квадратным" лицом. В социальных сетях активно обсуждают Татьяну Городечную, чья внешность и манера подачи контента привлекли внимание широкой аудитории.