Операция изменила все: мужчина пришел в себя и заговорил на другом языке (фото)

Уроженец штата Юта (США) и отец троих детей Стивен Чейз рассказал, что после перенесенной операции начал свободно говорить на языке, которого практически не знал. Специалисты подозревают, что у мужчины произошел чрезвычайно редкий синдром.

Герой истории рассказывает, что в 19 лет перенес операцию на правом колене после травмы, полученной во время игры в американский футбол. Об этом сообщает LADBible.

Сейчас 33-летний мужчина объясняет, что его единственный опыт с испанским ограничивался несколькими уроками в школе, а уровень знаний был, по его словам, "минимальный". Кроме того, этот язык преподавали только один год в старшей школе.

"Возможно, я мог посчитать до десяти и знал несколько фраз. Но я вообще не слишком внимательно слушал на уроках. Я почти не помню, как говорил на испанском — только то, как люди просили меня перейти на английский, а я был ужасно растерян", — признался Стив.

Он добавляет, что в тот момент точно не был способен так долго говорить на испанском, что оказалось для него "большим шоком". Сам мистер Чейз после почти 15 лет с того эпизода до сих пор не может понять, как такое вообще с ним произошло.

Стивен после операции заговорил на испанском Фото: Kennedy News and Media

В то же время журналисты убеждены, что причиной стало редкое состояние, известное как синдром иностранного языка (Foreign Language Syndrome, FLS).

"Это — редкое явление, когда человек на время переходит с родного языка или акцента на другой, а затем возвращается к привычной речи. Переход происходит внезапно и самопроизвольно, при этом пациент может выглядеть так, будто свободно владеет новым языком", — говорится в тексте СМИ.

Сейчас ученые отмечают, что FLS может возникать по разным причинам, в частности из-за травм мозга, сильного психологического стресса или после выхода из наркоза. В случаях, связанных с анестезией, изменение речи может длиться от нескольких минут до нескольких часов. С момента его открытия в 1907 году было зафиксировано всего около 100 подтвержденных случаев.

Сам Стивен предполагает, что "переключение" мозга на испанский связано с тем, что в детстве он часто слышал этот язык. Американец добавляет, что вырос среди многих испаноязычных людей и постоянно слышал испанский вокруг себя.

"Я много времени проводил в доме моего лучшего друга, и его родители всегда разговаривали на испанском. Я никогда не понимал, о чем идет речь, но слышал этот язык постоянно", — резюмировал мужчина.

