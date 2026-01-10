Операція змінила все: чоловік прийшов до тями та заговорив іншою мовою (фото)

Уродженець штату Юта (США) та батько трьох дітей Стівен Чейз розповів, що після перенесеної операції почав вільно говорити мовою, якою практично не знав. Фахівці підозрюють, що в чоловіка стався надзвичайно рідкісний синдром.

Герой історії розповідає, що в 19 років переніс операцію на правому коліні після травми, отриманої під час гри в американський футбол. Про це повідомляє LADBible.

Нині 33-річний чоловік пояснює що його єдиний досвід з іспанською обмежувався кількома уроками у школі, а рівень знань був, за його словами, "мінімальний". Крім того, цю мову викладали лише один рік у старшій школі.

"Можливо, я міг порахувати до десяти та знав кілька фраз. Та я взагалі не надто уважно слухав на уроках. Я майже не пам'ятаю, як говорив іспанською — лише те, як люди просили мене перейти на англійську, а я був страшенно розгублений", — зізнався Стів.

Він додає, що в той момент точно не був здатен так довго говорити іспанською, що виявилося для нього "великим шоком". Сам містер Чейз після майже 15 років з того епізоду досі не може зрозуміти, як таке взагалі з ним сталося.

Стівен після операції заговорив іспанською Фото: Kennedy News and Media

Водночас журналісти переконані, що причиною став рідкісний стан, відомий як синдром іноземної мови (Foreign Language Syndrome, FLS).

"Це — рідкісне явище, коли людина на певний час переходить з рідної мови або акценту на іншу, а згодом повертається до звичного мовлення. Перехід відбувається раптово й мимовільно, при цьому пацієнт може виглядати так, ніби вільно володіє новою мовою", — йдеться в тексті ЗМІ.

Наразі вчені відзначають, що FLS може виникати з різних причин, зокрема через травми мозку, сильний психологічний стрес або після виходу з наркозу. У випадках, пов'язаних з анестезією, зміна мови може тривати від кількох хвилин до кількох годин. З моменту його відкриття у 1907 році було зафіксовано лише близько 100 підтверджених випадків.

Сам Стівен припускає, що "перемикання" мозку на іспанську пов'язане з тим, що в дитинстві він часто чув цю мову. Американець додає, що виріс серед багатьох іспаномовних людей і постійно чув іспанську навколо себе.

"Я багато часу проводив у домі мого найкращого друга, і його батьки завжди розмовляли іспанською. Я ніколи не розумів, про що йдеться, але чув цю мову постійно", — резюмував чоловік.

