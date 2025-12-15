Сім'я відмовилася виходити з дівчиною в люди після її пластичних операцій (відео)

Мешканка Каліфорнії (США) Кет Нгуєн зізналася, що витратила близько 100 тисяч доларів на пластичні операції, однак замість підтримки зіткнулася з хвилею критики як в інтернеті, так і у власній родині.

Історія дівчини прозвучала в одному з випусків шоу Hooked On The Look в YouTube, де Кет відверто розповіла про свою трансформацію і реакцію оточуючих. За її словами, недоброзичливці регулярно називають її "огидною", а батьки та родичі відмовляються з'являтися з нею на публіці через її зовнішність.

Кет називає свій образ "готичною Барбі" і стверджує, що повністю задоволена тим, який вигляд має. Однак шлях до цього образу почався рано.

Момент, який змінив усе

Першу пластичну операцію вона зробила в 19 років. Тоді, за словами дівчини, начальниця в кав'ярні пообіцяла подвоїти їй зарплату, якщо вона збільшить груди.

Відтоді Кет перенесла шість операцій зі збільшення грудей, п'ять операцій зі збільшення сідниць, а також кілька процедур ліпосакції на стегнах, животі, підборідді та руках. Загалом на зміну зовнішності вона витратила понад 100 тисяч доларів (приблизно 4,2 млн гривень).

Попри впевненість у собі, дівчина визнає, що негатив у мережі її зачіпає. Коментатори називають її "жахливою", "ненатуральною" і навіть вважають "дурною" через зовнішність. Дехто впевнений, що вона нібито "полює за чоловіками".

Дівчина задоволена своєю зовнішністю, але її хвилює ставлення близьких Фото: YouTube

Сама Кет впевнена, що різкі коментарі є відображенням чужих проблем. За її словами, багато людей пишуть злі повідомлення через заздрість або внутрішнє невдоволення своїм життям.

Сім'я та соцмережі

Різка реакція супроводжує її не тільки онлайн. Дівчина зізналася, що на вулиці люди часто обертаються, закочують очі, хапаються за голову від подиву, а інколи незнайомці надто нав'язливо намагаються познайомитися, що спричиняє в неї дискомфорт.

Особливо болючою для Кет залишається позиція родини. Виросла в консервативному середовищі, вона відчувала жорсткий контроль з боку батьків. Тільки вступивши до коледжу, дівчина, за її словами, змогла "розправити крила" і почати жити так, як вважає за потрібне.

"Я виглядаю несправжньою зовні, але всередині я справжня, щира і дуже розумна", — каже Кет.

Замість підтримки дівчина зіткнулася з хвилею критики Фото: YouTube

Хоча зараз вона задоволена своєю зовнішністю, дівчина зізнається, що почувається "білою вороною" серед близьких і сподівається, що одного разу сім'я прийме її вибір.

Історія Кет викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Одні користувачі підтримали її право розпоряджатися своїм тілом, інші назвали зміни надмірними та навіть благали її зупинитися.

"Це твоє тіло, люба, ти можеш робити з ним усе, що хочеш, ти нікому не заподіюєш шкоди", "Зараз вона має безглуздий вигляд", "Будь ласка, більше не торкайтеся свого обличчя", — писали вони.

