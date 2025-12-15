Семья отказалась выходить с девушкой в люди после ее пластических операций (видео)
Жительница Калифорнии (США) Кэт Нгуен призналась, что потратила около 100 тысяч долларов на пластические операции, однако вместо поддержки столкнулась с волной критики, как в интернете, так и в собственной семье.
История девушки прозвучала в одном из выпусков шоу Hooked On The Look в YouTube, где Кэт откровенно рассказала о своей трансформации и реакции окружающих. По ее словам, недоброжелатели регулярно называют ее "отвратительной", а родители и родственники отказываются появляться с ней на публике из-за ее внешности.
Кэт называет свой образ "готической Барби" и утверждает, что полностью довольна тем, как выглядит. Однако путь к этому образу начался рано.
Момент, который изменил все
Первую пластическую операцию она сделала в 19 лет. Тогда, по словам девушки, начальница в кофейне пообещала удвоить ей зарплату, если она увеличит грудь.
С тех пор Кэт перенесла шесть операций по увеличению груди, пять операций по увеличению ягодиц, а также несколько процедур липосакции на бедрах, животе, подбородке и руках. В общей сложности на изменение внешности она потратила более 100 тысяч долларов (примерно 4,2 млн гривен).
Несмотря на уверенность в себе, девушка признает, что негатив в сети ее задевает. Комментаторы называют ее "ужасной", "ненатуральной" и даже считают "глупой" из-за внешности. Некоторые уверены, что она якобы "охотится за мужчинами".
Сама Кэт уверена, что резкие комментарии является отражением чужих проблем. По ее словам, многие люди пишут злые сообщения из зависти или внутреннего недовольства своей жизнью.
Семья и соцсети
Резкая реакция сопровождает ее не только онлайн. Девушка призналась, что на улице люди часто оборачиваются, закатывают глаза, хватаются за голову от удивления, а иногда незнакомцы слишком навязчиво пытаются познакомиться, что вызывает у нее дискомфорт.
Особенно болезненной для Кэт остается позиция семьи. Выросшая в консервативной среде, она чувствовала жесткий контроль со стороны родителей. Только поступив в колледж, девушка, по ее словам, смогла "расправить крылья" и начать жить так, как считает нужным.
"Я выгляжу ненастоящей снаружи, но внутри я настоящая, искренняя и очень умная", — говорит Кэт.
Хотя сейчас она довольна своей внешностью, девушка признается, что чувствует себя "белой вороной" среди близких и надеется, что однажды семья примет ее выбор.
История Кэт вызвала бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи поддержали ее право распоряжаться своим телом, другие назвали изменения чрезмерными и даже умоляли ее остановиться.
"Это твое тело, дорогая, ты можешь делать с ним все, что хочешь, ты никому не причиняешь вреда", "Сейчас она выглядит нелепо", "Пожалуйста, больше не трогайте свое лицо", — писали они.
