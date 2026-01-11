Пара ремонтировала старый викторианский дом и сделала жуткое открытие на чердаке (видео)

Британская пара Роузи и Бен решили провести реновацию купленного дома в викторианском стиле. Однако на чердаке дома они обнаружили ряд необычных находок, которая поразила пользователей сети и новых владельцев.

Они документируют свой проект в социальных сетях, параллельно активно снимая старый интерьер дома, чтобы осовременить его. Свои находки пара показала в TikTok.

"Мы наконец поднялись на чердак и нашли все это, разбросанное по полу", — написали молодые британцы.

Они добавили, что каждая вещь рассказывает маленькую историю: первым предметом, стоявшим в углу чердака, был потрепанный детский металлический стул с поролоновой обивкой, на котором появилась плесень. Далее пара наткнулась на дневник со "сплетнями", написанными бывшей жительницей дома по имени Кейт.

Также Рози и Бен нашли старую акустическую гитару без струн и так называемые 400-дневные юбилейные часы под стеклянным колпаком. Среди других находок были украшения: серебряный кулон в форме сердца с пробирным клеймом в оригинальной коробке, а также белый клатч с цветочным узором.

Відео дня

Затем они нашли пару бокалов для коньяка Martell, которые, по их словам, они "точно оставят себе". Среди других вещей — чайник, зеркало в цветочной рамке и плитка для ванной. Последним предметом, которым поделились Рози и Бен, стал роман Конни Монк Hannah's Wharf, изданный в 1989 году.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи были в восторге от увиденных вещей. Больше всего поддержки имели такие реплики:

"Обожаю все эти вещи";

"Напомнило времена в доме моей бабушки. Грустно, что этих людей уже нет, но какие же теплые воспоминания";

"Много вещей из прошлого, которых уже не увидишь";

"Спасибо за это путешествие в прошлое. Оно того стоило".

