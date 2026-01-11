Пара ремонтувала старий вікторіанський дім і зробила моторошне відкриття на горищі (відео)

Британська пара Роузі та Бен вирішили провести реновацію купленого будинку в вікторіанському стилі. Однак на горищі дому вони виявили низку незвичних знахідок, яка вразила користувачів мережі та нових власників.

Вони документують свій проєкт у соціальних мережах, паралельно активно знімаючи старий інтер’єр будинку, щоб осучаснити його. Свої знахідки пара показала в TikTok.

"Ми нарешті піднялися на горище й знайшли все це, розкидане по підлозі", — написали молоді британці.

Вони додали, що кожна річ розповідає маленьку історію: першим предметом, що стояв у кутку горища, був пошарпаний дитячий металевий стілець із поролоновою оббивкою, на якому з’явилася пліснява. Далі пара натрапила на щоденник із "плітками", написаними колишньою мешканкою будинку на ім’я Кейт.

Також Розі та Бен знайшли стару акустичну гітару без струн і так званий 400-денний ювілейний годинник під скляним ковпаком. Серед інших знахідок були прикраси: срібний кулон у формі серця з пробірним клеймом в оригінальній коробці, а також білий клатч із квітковим візерунком.

Потім вони знайшли пару келихів для коньяку Martell, які, за їхніми словами, вони "точно залишать собі". Серед інших речей — чайник, дзеркало в квітковій рамці та плитка для ванної. Останнім предметом, яким поділилися Розі та Бен, став роман Конні Монк Hannah’s Wharf, виданий у 1989 році.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі були в захваті від побачених речей. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Обожнюю всі ці речі";

"Нагадало часи в будинку моєї бабусі. Сумно, що цих людей уже немає, але які ж теплі спогади";

"Багато речей з минулого, яких вже не побачиш";

"Дякую за цю подорож у минуле. Вона вартувала того".

