Шаг над бездной: топ самых необычных мостов мира, от которых захватывает дух (фото)

В мире существует огромное количество захватывающих мостов, которые перекинуты через реки, озера, ущелья и дороги. Некоторые из них продуманы как настоящие произведения искусства, другие же имеют сугубо практическое назначение и выглядят довольно неприметно.

Все они выполняют важную транспортную функцию и стали неотъемлемой частью путешествий, некоторые из них — откровенно пугают. Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты собрали подборку из 9 локаций на земном полушарии с разными мостами — со стеклянным полом до шатких пешеходных переправ из деревянных досок.

Стеклянный мост Чжанцзяцзе (Китай)

Ничто так не навевает ужас, как подвесной мост со стеклянным полом, заполненный туристами. Пол 375-метрового стеклянного моста Чжанцзяцзе состоит из 99 толстых стеклянных панелей и простирается на потрясающей высоте 300 метров над карстовой долиной в Китае.

Стеклянный мост Чжанцзяцзе Фото: wiki

Это исключительно пешеходный мост, возведенный как туристическая аттракция именно благодаря прозрачному полу. На момент открытия в августе 2016 года он был самым длинным и самым высоким стеклянным мостом в мире.

Королевское ущелье (США)

Этот пешеходный мост перекинут через реку Арканзас и пересекает Королевское ущелье. Он состоит из 1 257 деревянных досок и висит на высоте около 291 метра над землей.

Мост Королевского ущелья Фото: wiki

Интересно, что с обеих сторон моста, а также на краю ущелья, расположен парк развлечений. Посетители могут прокатиться на аттракционе, который называют "самым страшным скайкостером в мире", или спуститься соплайном над пропастью.

Мост через каньон Хуацзян (Китай)

Самый высокий мост в мире — это мост через каньон Хуацзян в Китае. Его высота от дна ущелья составляет впечатляющие 625 метров. Мост пересекает реку Бейпань, протекающую по каньону Хуацзян.

Мост через каньон Хуацзян Фото: wiki

По сообщениям местных СМИ, здесь предлагают банджи-джампинг и слеклайнинг, а также планируют проводить прыжки BASE. Мост открылся только в сентябре 2025 года, так что это еще совсем новое чудо инженерии.

Подвесной мост Хуссейни (Пакистан)

Этот подвесной мост длиной 193 метра, сделанный из деревянных досок, закрепленных шестью основными тросами, часто называют "самым опасным мостом в мире". Между досками есть пробелы, что выглядит особенно тревожно.

Подвесной мост Хуссейни

В то же время доски имеют практическую цель — уменьшают колебания конструкции во время сильного ветра. Несмотря на это, мост остается популярным среди искателей адреналина, которые решаются пересечь его над стремительной рекой внизу.

Мост Казурабаши (Япония)

Япония ассоциируется с сакурами и бамбуковыми рощами, но ее пейзажи имеют и более жуткую сторону. В самом сердце одного из горных лесов расположен город Казурабаши, также известный как виноградный мост долины Ия.

Мост Казурабаши Фото: Из открытых источников

Он простирается на 45 метров через реку Ия, висит на высоте 14 метров и полностью сделан из лоз. Мост качается на ветру и имеет неровные доски — здесь точно не стоит оступиться.

Виадук Мийо (Франция)

Хотя это и не самый длинный мост в мире, обойти его вниманием невозможно. Многопролетный вантовый виадук пересекает долину реки Тарн вблизи города Мийо на юге Франции.

Виадук Мийо Фото: wiki

До прошлого года он был самым высоким мостом в мире — 343 метра, пока этот титул не перешел к мосту Хуацзян. Впрочем, его жуткая высота до сих пор заставляет содрогнуться, а в некоторые дни мост буквально скрывается в облаках.

Мост Трифт (Швейцария)

Этот исключительно пешеходный мост в Швейцарских Альпах возвышается на 100 метров над озером, образованным талой водой ледника Трифт, и имеет длину 170 метров.

Мост Трифт Фото: wiki

Подъем к нему довольно крутой, а сам мост считают одним из самых длинных и высоких пешеходных подвесных мостов в Альпах. Сначала его построили в 2004 году, а в 2009-м заменили на более безопасную конструкцию.

Канатная дорожка в кронах деревьев (Гана)

Если вы смотрели шоу I'm A Celebrity, то знакомы с подвесными веревочными мостами высоко среди джунглей. Один из них, который разительно отличается от телевизионных декораций, — это канатная дорожка Какум в Гане.

Канатная дорожка в кронах деревьев Фото: wiki

Она расположена в национальном парке Какум. Эта дорога-мост поднимается на 40 метров над землей и предлагает 250-метровую прогулку по узкой, шаткой тропе.

Канатный мост Каррик-а-Риди (Северная Ирландия)

Напоследок стоит упомянуть о, пожалуй, одной из самых живописных переправ как канатный мост Каррик-а-Риди в Северной Ирландии. Он может казаться не таким страшным, как другие, но все же висит почти на 30-метровой высоте над уровнем моря и соединяет скалистые обрывы.

Канатный мост в Северной Ирландии Фото: wiki

Мост впервые построили лососевые рыбаки еще в 1755 году, а сегодня он привлекает туристов со всего мира, готовых пройтись по этой шаткой переправе.

