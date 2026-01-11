Крок над безоднею: топ найнезвичніших мостів світу, від яких захоплює подих (фото)

У світі існує величезна кількість захопливих мостів, які перекинуті через річки, озера, ущелини та дороги. Деякі з них продумані як справжні витвори мистецтва, інші ж мають суто практичне призначення й виглядають досить непримітно.

Усі вони виконують важливу транспортну функцію й стали невід’ємною частиною подорожей, деякі з них — відверто лякають. Про це повідомляє The Mirror.

Журналісти зібрали добірку з 9 локацій на земній півкулі з різними мостами — зі скляною підлогою до хистких пішохідних переправ із дерев’яних дощок.

Скляний міст Чжанцзяцзе (Китай)

Ніщо так не навіює жах, як підвісний міст зі скляною підлогою, заповнений туристами. Підлога 375-метрового скляного мосту Чжанцзяцзе складається з 99 товстих скляних панелей і простягається на приголомшливій висоті 300 метрів над карстовою долиною в Китаї.

Скляний міст Чжанцзяцзе Фото: wiki

Це виключно пішохідний міст, зведений як туристичну атракцію саме завдяки прозорій підлозі. На момент відкриття у серпні 2016 року він був найдовшим і найвищим скляним мостом у світі.

Відео дня

Royal Gorge (США)

Цей пішохідний міст перекинутий через річку Арканзас і перетинає Королівську ущелину. Він складається з 1 257 дерев’яних дощок і висить на висоті близько 291 метра над землею.

Міст Royal Gorge Фото: wiki

Цікаво, що з обох боків мосту, а також на краю ущелини, розташований парк розваг. Відвідувачі можуть прокататися на атракціоні, який називають "найстрашнішим скайкостером у світі", або спуститися зіплайном над прірвою.

Міст через каньйон Хуацзян (Китай)

Найвищий міст у світі — це міст через каньйон Хуацзян у Китаї. Його висота від дна ущелини становить вражаючі 625 метрів. Міст перетинає річку Бейпань, що протікає каньйоном Хуацзян.

Міст через каньйон Хуацзян Фото: wiki

За повідомленнями місцевих ЗМІ, тут пропонують банджі-джампінг і слеклайнінг, а також планують проводити стрибки BASE. Міст відкрився лише у вересні 2025 року, тож це ще зовсім нове диво інженерії.

Підвісний міст Хуссейні (Пакистан)

Цей підвісний міст завдовжки 193 метри, зроблений із дерев’яних дощок, закріплених шістьма основними тросами, часто називають "найнебезпечнішим мостом у світі". Між дошками є прогалини, що виглядає особливо тривожно.

Підвісний міст Хуссейні

Водночас дошки мають практичну мету — зменшують коливання конструкції під час сильного вітру. Попри це, міст залишається популярним серед шукачів адреналіну, які наважуються перетнути його над стрімкою річкою внизу.

Міст Казурабаші (Японія)

Японія асоціюється з сакурами та бамбуковими гаями, але її пейзажі мають і більш моторошний бік. У самому серці одного з гірських лісів розташований міст Казурабаші, також відомий як виноградний міст долини Ія.

Міст Казурабаші Фото: З відкритих джерел

Він простягається на 45 метрів через річку Ія, висить на висоті 14 метрів і повністю зроблений із лоз. Міст гойдається на вітрі й має нерівні дошки — тут точно не варто оступитися.

Віадук Мійо (Франція)

Хоча це й не найдовший міст у світі, оминути його увагою неможливо. Багатопрольотний вантовий віадук перетинає долину річки Тарн поблизу міста Мійо на півдні Франції.

Віадук Мійо Фото: wiki

До минулого року він був найвищим мостом у світі — 343 метри, доки цей титул не перейшов до мосту Хуацзян. Утім, його моторошна висота й досі змушує здригнутися, а в деякі дні міст буквально ховається в хмарах.

Міст Тріфт (Швейцарія)

Цей виключно пішохідний міст у Швейцарських Альпах височіє на 100 метрів над озером, утвореним талою водою льодовика Тріфт, і має довжину 170 метрів.

Міст Тріфт Фото: wiki

Підйом до нього доволі крутий, а сам міст вважають одним із найдовших і найвищих пішохідних підвісних мостів в Альпах. Спершу його збудували у 2004 році, а у 2009-му замінили на безпечнішу конструкцію.

Канатна доріжка в кронах дерев (Гана)

Якщо ви дивилися шоу I’m A Celebrity, то знайомі з підвісними мотузяними мостами високо серед джунглів. Один із них, який разюче відрізняється від телевізійних декорацій, — це канатна доріжка Какум у Гані.

Канатна доріжка в кронах дерев Фото: wiki

Вона розташована в національному парку Какум. Ця дорога-міст здіймається на 40 метрів над землею й пропонує 250-метрову прогулянку вузькою, хиткою стежкою.

Канатний міст Каррік-а-Ріді (Північна Ірландія)

Наостанок варто згадати про, мабуть, одну із наймальовничіших переправ як канатний міст Каррік-а-Ріді в Північній Ірландії. Він може здаватися не таким страшним, як інші, але все ж висить майже на 30-метровій висоті над рівнем моря та з’єднує скелясті урвища.

Канатний міст у Північній Ірландії Фото: wiki

Міст уперше збудували лососеві рибалки ще у 1755 році, а сьогодні він приваблює туристів з усього світу, готових пройтися цією хиткою переправою.

Раніше Фокус розповідав про те, чому на Амазонці немає жодного мосту. Протяжність річки становить щонайменше 6 400 кілометрів, але її насправді не перетинає жоден міст.

Згодом стало відомо, що в М'янмі під час боїв із хунтою зруйновано унікальний міст. Міст епохи колоніального періоду Гоктейк вважали найвищою залізничною переправою.