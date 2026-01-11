Заброшенный замок скрывал тайну: что исследователи увидели в подземелье (видео)

Городской исследователь из США Тай обнаружил довольно невероятную находку, скрытой глубоко в руинах заброшенного замка. Сам молодой человек говорит, что они не ожидали увидеть в тайном месте что-то похожее.

В тот день они были в "сельской части континентальной Европы", где Тай и его друзья обнаружили заброшенный замок, где и обнаружили неожиданное. Ролик с поисками блогер разместил в своем TikTok.

Ролик стал популярным в сети — набрал более 450 тысяч просмотров. По словам Тая, он и его компаньоны спустились в подземелье этого старого замка, идя "по следам забытых деталей, а не за тем, что можно найти в учебниках по истории"

Пройдя глубже, Тай заметил ворота с щелью сверху, куда он мог просветить фонарем и увидеть, что находится по ту сторону. Там была странная стена в подвале, где они обнаружили неожиданный тайник.

Відео дня

Пролив свет фонаря сквозь щель, юноша увидел огромную коллекцию вин, которая, кажется, оставалась нетронутой десятилетиями. Коллекция могла содержать редкие вина стоимостью тысячи, или же быть совсем бесценной.

"Это могло быть сознательно оставлено во время [Второй мировой] войны, отравлено или оставлено нетронутым по какой-то причине. Или же это просто ценность, которая ждет наследника, который никогда не вернулся," — пояснил молодой человек.

По словам Тая, он и партнеры решили не раскрывать точное место находки. Также они оставили двери и интерьер тайника нетронутыми.

"Мы не ломали дверь; подвал до сих пор закрыт и нетронут. Для меня важно исследовать такие забытые места с уважением и сохранять историю, которую они держат. Подобные имения часто приходят в упадок из-за роста расходов, переезда семей или усложнения собственности. Когда владелец умирает, община, необходимая для содержания места, постепенно отдаляется", — подчеркивает городской исследователь.

Сам американец говорит, что редко раскрывает секреты, где они нашли определенные локации и заброшенные дома. Поэтому, как он резюмирует, важнейшим оставить "в неприкосновенности" такие места для дальнейших исследований.

Ранее Фокус рассказывал о том, как поисковик с металлоискателем обнаружил артефакт. В Эссексе с помощью металлоискателя обнаружили средневековую серебряную печать с римской геммой, что является необычным сочетанием предметов разных временных периодов.

Впоследствии стало известно, что пара сделала неожиданное открытие на чердаке во время ремонта. На чердаке дома они обнаружили ряд необычных находок, которая поразила пользователей сети и новых владельцев.