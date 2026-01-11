Покинутий замок приховував таємницю: що дослідники побачили в підземеллі (відео)

Міський дослідник зі США Тай виявив доволі неймовірну знахідку, прихованою глибоко в руїнах покинутого замку. Сам молодик говорить, що вони не очікували побачити у таємному місці щось схоже.

Того дня вони були в "сільській частині континентальної Європи", де Тай та його друзі виявили покинутий замок, де і виявили неочікуване. Ролик з пошуками блогер розмістив у своєму TikTok.

Ролик став популярним у мережі — набрав понад 450 тисяч переглядів. За словами Тая, він та його компаньйони спустилися в підземелля цього старого замку, йдучи "за слідами забутих деталей, а не за тим, що можна знайти в підручниках з історії"

Пройшовши глибше, Tай помітив ворота з щілиною зверху, куди він міг просвітити ліхтарем і побачити, що знаходиться по той бік. Там була дивна стіна у підвалі, де вони виявили неочікуваний сховок.

Проливши світло ліхтаря крізь щілину, юнак побачив величезну колекцію вин, яка, здається, залишалася недоторканою десятиліттями. Колекція могла містити рідкісні вина вартістю тисячі, або ж бути зовсім безцінною.

"Це могло бути свідомо залишене під час [Другої світової] війни, отруєне чи залишене недоторканим з якоїсь причини. Або ж це просто цінність, яка чекає спадкоємця, який ніколи не повернувся," — пояснив молодик.

За словами Тая, він і партнери вирішили не розкривати точне місце знахідки. Також вони залишили двері та інтер'єр схованки недоторканними.

"Ми не ламали двері; підвал досі зачинений і недоторканий. Для мене важливо досліджувати такі забуті місця з повагою та зберігати історію, яку вони тримають. Подібні маєтки часто занепадають через зростання витрат, переїзд сімей або ускладнення власності. Коли власник помирає, громада, необхідна для утримання місця, поступово віддаляється", — підкреслює міський дослідник.

Сам американець каже, що рідко розкриває секрети, де вони знайшли певні локації та покинуті будинки. Тому, як він резюмує, найважливішим залишити "в недоторканності" такі місця для подальших досліджень.

