Мужчина продал все и уехал жить у Средиземного моря: он рассказал о преимуществах (фото)

33-летний Итан Спиби из Лондона однажды понял, что ему надоела жизнь в режиме "дом-работа". Поэтому мужчина решил резко изменить все вокруг себя, обменяв пасмурную столицу Британии на жизнь у Средиземного моря.

Вместе со своим партнером Сореном они продали все имущество и решили переехать в теплое место. Так выбор пал на испанскую Барселону, сообщает LADBible.

Однако осталось одно условие — новое место жительства не должно быть слишком далеко от Лондона. Причина заключалась в том, что бизнесмену приходится летать обратно в Британию на встречи два-три раза в месяц.

По словам Итана, выбор Барселоны был очевиден — раньше он здесь учился, каждый год проводил отпуска и свободно владеет испанским. Кроме того, добраться до столицы Туманного Альбиона занимает всего три часа.

"Барселона показалась отличным вариантом. Есть около 25 рейсов в день до Лондона. Честно говоря, это дешевле, чем некоторые мои коллеги, которые раньше добирались из Рединга", — говорит британец.

Итан и его домашний любимец Фото: SWNS

Итан и его партнер объяснили, что аренда в Барселоне значительно дешевле центра Лондона почти на 800 фунтов (46,2 тыс. грн). Также бросается в глаза качество продуктов, выходные ужины и обеды.

"Наши расходы на еду уменьшились — в Tesco за ужин легко тратишь £50, а здесь все значительно лучше. Я точно знаю, что мы уменьшили ежемесячные расходы, которые раньше шли на кредитку, вдвое", — говорит мужчина.

Он отметил, что решение переехать стало "очевидным открытием" из-за существенного повышения качества жизни. Теперь главный герой, его собака и избранник больше времени обращают внимание на спорт и друзей.

"Мне приходится постоянно летать, и вот поэтому меняю паспорт для штампов. Я понял, что заполнил все страницы паспорта. Это небольшой минус, но такую цену приходится платить!" — иронизирует Итан.

