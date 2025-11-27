41-летняя американка переехала в Африку и не планирует возвращаться в США: что она там делает

41-летняя женщина из США по имени Эшли Кливленд взяла "творческий отпуск" в Танзании 5 лет назад — сейчас она живет в Южной Африке и никогда не планирует возвращаться в США.

В июле 2020 года Эшли уволили с работы в технологической фирме. То, что она проводила большую часть своей взрослой жизни, совмещая 60-часовую рабочую неделю, преимущественно в маркетинге, с воспитанием двух маленьких детей, сказалось на психическом здоровье Кливленд, и она не могла точно определить причину этого ощущения, пока не начала разговаривать с терапевтом. Об этом пишет CNBC.

Началась тревога и депрессия в США

"Я была чрезвычайно истощена. И я на самом деле не осознавала, что борюсь с тревогой и депрессией", — рассказывает она.

Диагноз, поставленный ее терапевтом, позволил Кливленд подать заявку на получение помощи по своему полису долгосрочной инвалидности, что, в свою очередь, дало ей финансовую гибкость, чтобы сделать шаг назад и оценить свою ситуацию.

"Я действительно задумалась над собой и хотела задать себе вопрос: "Если бы жизнь закончилась сейчас, была бы ты действительно довольна этой историей?" — говорит она.

"Хотя я прожила замечательную жизнь, работала на некоторых работах своей мечты, имела все эти классные вещи, красивые безделушки, все еще было желание жить за пределами США, и это становилось все более желанным, учитывая все эти политические нестабильности и расовую напряженность", — добавила Эшли.

Эшли Кливленд поняла, что испытывает тревогу Фото: CNBC Make It

Переезд в Танзанию

После разговора с подругой, которая живет за границей, и проведения некоторых исследований, Кливленд вместе со своими дочерьми собрала чемоданы для поездки в Танзанию в октябре 2020 года — переезд, который Кливленд представляла как многомесячный творческий отпуск. Ей не понадобилось много времени, чтобы влюбиться в жизнь в Африке.

"Это действительно восстановило мой дух. Мое физическое тело улучшилось, я чувствовала себя лучше, я лучше спала, я выглядела лучше", — вспоминает Кливленд.

Сейчас женщина и ее дочери, 14 и 7 лет, живут в Кейптауне, Южная Африка, где Кливленд руководит рядом предприятий, все из которых направлены на помощь людям путешествовать, жить и инвестировать на континенте, который она сейчас называет своим домом. В целом ее предприятия приносят около 122 000 долларов в год.

В свое время она Эшли известие о том, что ее сестру убили, оставив 5-месячную дочь. Вскоре Кливленд уволилась с работы и вернулась в Атланту, чтобы содержать племянницу, которую официально усыновила в 2014 году. Три года спустя Кливленд была беременна второй дочерью, когда обнаружила, что ее компания не предлагает декретный отпуск.

Эшли Кливленд с дочерьми Фото: CNBC Make It

Бизнес Эшли

Во время своего пребывания в Танзании Кливленд посетила Южную Африку и сразу поняла, что хочет поселиться там.

Однако, на самом деле о переезде было легче сказать, чем сделать. Чтобы получить право на проживание в Южной Африке, Кливленд пришлось вернуться домой в 2021 году, чтобы подать необходимые документы и организовать переезд вместе с дочерьми.

Через несколько лет Кливленд смогла вернуться в Африку вместе со своими дочерьми, поселившись в Южной Африке в 2023 году и переехав в Кейптаун, второй по величине город страны, в начале этого года.

С тех пор она расширила бизнес консультаций людей по переезду в Африку и инвестированию местного бизнеса. В 2022 году, в первый год ее деятельности, бизнес Кливленд принес примерно 6000 долларов. В этом году она на пути к превышению отметки в 122 000 долларов.

Эшли Кливленд развивает бизнес в Африке Фото: CNBC Make It

"Я чувствую ощущение свободы. Я чувствую ощущение расширения возможностей. Я чувствую ощущение внутренней радости, за которую мне пришлось бороться каждый день в США", — говорит она.

Вот как Кливленд потратила свои деньги в августе 2025 года

Расходы на бизнес: $2754 на заработную плату работникам, онлайн-решения для бизнеса, расходные материалы.

Жилье и коммунальные услуги: $1914 на аренду, Wi-Fi и электроэнергию.

Расходы на дополнительный уход: $1802 на одежду, красоту, развлечения и другие различные расходы.

Еда: $1209 на питание и продукты.

Домашнее хозяйство: $1063 на услуги домохозяйки и товары для дома.

Дети: $970 на домашнее обучение дочерей и детские вещи.

Страхование жизни: $500.

Телефон: $115.

Подписки и членство: $84 на абонемент в спортзал и услугу мониторинга кредитной истории.

Совместные поездки: $82.

Кливленд и ее дочери живут в 3-комнатной квартире в районе Си-Пойнт в Кейптауне.

