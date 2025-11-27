41-річна американка переїхала в Африку і не планує повертатися до США: що вона там робить

41-річна жінка із США на імʼя Ешлі Клівленд взяла "творчу відпустку" в Танзанії 5 років тому — зараз вона живе в Південній Африці та ніколи не планує повертатися до США.

У липні 2020 року року Ешлі звільнили з роботи в технологічній фірмі. Те, що вона проводила більшу частину свого дорослого життя, поєднуючи 60-годинний робочий тиждень, переважно в маркетингу, з вихованням двох маленьких дітей, позначилося на психічному здоров'ї Клівленд, і вона не могла точно визначити причину цього відчуття, поки не почала розмовляти з терапевтом. Про це пише CNBC.

Почалася тривога та депресія в США

"Я була надзвичайно виснажена. І я насправді не усвідомлювала, що борюся з тривогою та депресією", — розповідає вона.

Діагноз, поставлений її терапевтом, дозволив Клівленд подати заявку на отримання допомоги за своїм полісом довгострокової інвалідності, що, своєю чергою, дало їй фінансову гнучкість, щоб зробити крок назад та оцінити свою ситуацію.

"Я справді замислилася над собою та хотіла поставити собі питання: "Якби життя закінчилося зараз, чи була б ти справді задоволена цією історією?" — каже вона.

"Хоча я прожила чудове життя, працювала на деяких роботах своєї мрії, мала всі ці класні речі, гарні дрібнички, все ще було бажання жити за межами США, і це ставало дедалі бажанішим з огляду на всі ці політичні нестабільності та расову напруженість", — додала Ешлі.

Ешлі Клівленд зрозуміла, що відчуває тривогу Фото: CNBC Make It

Переїзд до Танзанії

Після розмови з подругою, яка живе за кордоном, та проведення деяких досліджень, Клівленд разом зі своїми доньками зібрала валізи для поїздки до Танзанії в жовтні 2020 року — переїзд, який Клівленд уявляла як багатомісячну творчу відпустку. Їй не знадобилося багато часу, щоб закохатися в життя в Африці.

"Це справді відновило мій дух. Моє фізичне тіло покращилося, я почувалася краще, я краще спала, я виглядала краще", — пригадує Клівленд.

Наразі жінка та її доньки, 14 та 7 років, живуть у Кейптауні, Південна Африка, де Клівленд керує низкою підприємств, усі з яких спрямовані на допомогу людям подорожувати, жити та інвестувати на континенті, який вона зараз називає своїм домом. Загалом її підприємства приносять близько 122 000 доларів на рік.

Свого часу вона Ешлі звістку про те, що її сестру вбили, залишивши 5-місячну доньку. Невдовзі Клівленд звільнилася з роботи та повернулася до Атланти, щоб утримувати племінницю, яку офіційно усиновила у 2014 році. Три роки по тому Клівленд була вагітна другою донькою, коли виявила, що її компанія не пропонує декретну відпустку.

Ешлі Клівленд з доньками Фото: CNBC Make It

Бізнес Ешлі

Під час свого перебування в Танзанії Клівленд відвідала Південну Африку і одразу зрозуміла, що хоче оселитися там.

Однак, насправді про переїзд було легше сказати, ніж зробити. Щоб отримати право на проживання в Південній Африці, Клівленд довелося повернутися додому у 2021 році, щоб подати необхідні документи та організувати переїзд разом з доньками.

Через кілька років Клівленд змогла повернутися до Африки разом зі своїми доньками, оселившись у Південній Африці у 2023 році та переїхавши до Кейптауна, другого за величиною міста країни, на початку цього року.

З того часу вона розширила бізнес консультацій людей з переїзду до Африки та інвестувань місцевого бізнесу. У 2022 році, в перший рік її діяльності, бізнес Клівленд приніс приблизно 6000 доларів. Цього року вона на шляху до перевищення позначки в 122 000 доларів.

Ешлі Клівленд розвиває бізнес в Африці Фото: CNBC Make It

"Я відчуваю відчуття свободи. Я відчуваю відчуття розширення можливостей. Я відчуваю відчуття внутрішньої радості, за яку мені довелося боротися щодня в США", — каже вона.

Ось як Клівленд витратила свої гроші у серпні 2025 року

Витрати на бізнес: $2754 на заробітну плату працівникам, онлайн-рішення для бізнесу, витратні матеріали.

Житло та комунальні послуги: $1914 на оренду, Wi-Fi та електроенергію.

Витрати на додатковий догляд: $1802 на одяг, красу, розваги та інші різні витрати.

Їжа: $1209 на харчування та продукти.

Домашнє господарство: $1063 на послуги домогосподарки та товари для дому.

Діти: $970 на домашнє навчання дочок та дитячі речі.

Страхування життя: $500.

Телефон: $115.

Підписки та членство: $84 на абонемент у спортзал та послугу моніторингу кредитної історії.

Спільні поїздки: $82.

Клівленд та її доньки живуть у 3-кімнатній квартирі в районі Сі-Пойнт у Кейптауні.

