Пара переїхала зі Львова в сільську хату: "Люди не могли зрозуміти" (фото)

Юлія та Руслан 7 років тому придбали хутір на Львівщині, бо завжди мріяли жити серед природи. Вони обоє мали "звичайну роботу" у Львові, та за останні роки їхнє життя кардинально змінилося.

Ремонт своїми руками, тварини, природа. Руслан пішов у лави ЗСУ у 2022 році, а Юля почала господарювати самостійно. Про своє нове життя жінка розповіла Іванці Дячук.

Юлія перебралася на хутір зі Львова

Чому переїхали на хутір

Руслан раніше займався перетяжкою меблів, а Юлія тривалий час була юристкою.

"Ми жили у Львові, ми розуміли, що нам треба своє житло і ми не хотіли квартиру, інвестувати в квартиру. Ми хотіли жити в будинку і не жити в будинку десь в місті чи в селі, а от жити на природі. Почали шукати хату на хуторі, бо ми розуміли, що будинок в селі 25 соток городу це не наш варіант і ми не хочемо сусідів через паркан", — зізнається Юлія.

Юлія зі своїм домашнім улюбленцем Фото: YouTube

Люди не вірили

"Було таке, що ми тільки сюди переїхали. Тут все таке в хащах, не дуже. І ми приватизовували землю. До нас приходить землевпорядник. І ми кажемо: "Хочемо приватизувати землю". Він каже: "Чого ви сюди переїхали?". Я кажу: "Тут так гарно", — пригадує Юлія.

Але чоловік не повірив у це.

"І тако людина не вірить, що ти просто переїхав жити на природі, бо тут красиво. Для нього це так буденно, а для нас красиво. Люди не могли зрозуміти, як то можна зі Львова, з міста, переїхати кудись так на хутір і в якусь стару хату", — каже жінка.

Ванна кімната Фото: YouTube

Все своїми силами

Юлія та Руслан купили стареньку хату і землю. Той будинок був обжитий, у ньому можна було би вже зупинятися. Проте ремонт вимагав би кардинальних змін. Пара зробила ванну кімнату, посадила сад, побудувала курник, хату перекрила, паркан поставила, розщистила хащі у дворі.

"Ми робимо все своїми силами. Ремонт робимо своїми руками", — каже жінка.

Юлія займається тваринами Фото: YouTube

Зокрема, Юлія продавала топлене масло, варила сир.

"В людей багато є стереотипів про село, про життя в селі, про те, що в селі якісь недоглянуті тварини, якось все брудно. Ну, що зазвичай, може, якісь люди неосвічені, невиховані. Я не кажу, що у всіх таке враження, але багато тим живе. А ми якось будуємо тут свій хутір і якось зовсім інакше. Тут в мене ручні всі тварини", — каже вона.

За словами львівʼянки, життя в селі загалом економніше, ніж у місті, проте в багато речей потрібно вкладатися.

Люди в коментарях тепло відреагували на розповідь жінки:

"Плачу від перегляду таких відео, не знаю чому, але подібне викливає в мене просто ріки сліз. Але це сльози щастя. Маю надію, що українське село не вмре, а отримає нове дихання. Бо наша земля неймовірна і люди наші такі ж".

"Я в захваті від Юлі. Хороша щира людина, дуже натуральна працьовита жіночка з добрим чуйним серцем. Найшвидшого повернення вашого чоловіка і щоб у вас все було добре. Здоров'я і Божих благословінь. Ви особлива".

"То не жінка, то чистий згусток добра".

