Пара переехала из Львова в сельский дом: "Люди не могли понять" (фото)

Юлия и Руслан 7 лет назад приобрели хутор на Львовщине, потому что всегда мечтали жить среди природы. Они оба имели "обычную работу" во Львове, но за последние годы их жизнь кардинально изменилась.

Ремонт своими руками, животные, природа. Руслан ушел в ряды ВСУ в 2022 году, а Юля начала вести хозяйство самостоятельно. О своей новой жизни женщина рассказала Иванке Дячук.

Юлия перебралась на хутор из Львова

Почему переехали на хутор

Руслан ранее занимался перетяжкой мебели, а Юлия долгое время была юристом.

"Мы жили во Львове, мы понимали, что нам надо свое жилье и мы не хотели квартиру, инвестировать в квартиру. Мы хотели жить в доме и не жить в доме где-то в городе или в селе, а вот жить на природе. Начали искать дом на хуторе, потому что мы понимали, что дом в селе 25 соток огорода это не наш вариант и мы не хотим соседей через забор", — признается Юлия.

Юлия со своим домашним любимцем Фото: YouTube

Люди не верили

"Было такое, что мы только сюда переехали. Здесь все такое в зарослях, не очень. И мы приватизировали землю. К нам приходит землеустроитель. И мы говорим: "Хотим приватизировать землю". Он говорит: "Почему вы сюда переехали?". Я говорю: "Здесь так красиво", — вспоминает Юлия.

Но мужчина не поверил в это.

"И такой человек не верит, что ты просто переехал жить на природе, потому что здесь красиво. Для него это так обыденно, а для нас красиво. Люди не могли понять, как это можно из Львова, из города, переехать куда-то так на хутор и в какой-то старый дом", — говорит женщина.

Ванная комната Фото: YouTube

Все своими силами

Юлия и Руслан купили старенький дом и землю. Тот дом был обжитой, в нем можно было бы уже останавливаться. Однако ремонт требовал бы кардинальных изменений. Пара сделала ванную комнату, посадила сад, построила курятник, дом перекрыла, забор поставила, расщистила чащу во дворе.

"Мы делаем все своими силами. Ремонт делаем своими руками", — говорит женщина.

Юлия занимается животными Фото: YouTube

В частности, Юлия продавала топленое масло, варила сыр.

"У людей много стереотипов о селе, о жизни в селе, о том, что в селе какие-то неухоженные животные, как-то все грязно. Ну, что обычно, может, какие-то люди необразованные, невоспитанные. Я не говорю, что у всех такое впечатление, но многие тем живет. А мы как-то строим здесь свой хутор и как-то совсем иначе. Здесь у меня ручные все животные", — говорит она.

По словам львовянки, жизнь в селе в целом экономнее, чем в городе, однако во многие вещи нужно вкладываться.

Люди в комментариях тепло отреагировали на рассказ женщины:

"Плачу от просмотра таких видео, не знаю почему, но подобное вызывает у меня просто реки слез. Но это слезы счастья. Надеюсь, что украинское село не умрет, а получит новое дыхание. Потому что наша земля невероятная и люди наши такие же".

"Я в восторге от Юли. Хороший искренний человек, очень натуральная трудолюбивая женщина с добрым отзывчивым сердцем. Скорейшего возвращения вашего мужа и чтобы у вас все было хорошо. Здоровья и Божьих благословений. Вы особенная".

"Это не женщина, это чистый сгусток добра".

