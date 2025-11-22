Пара переїхала з Києва в село в Карпатах: "Живемо на самій горі" (фото)

Влад та Лєна з Києва перебралися в село Річка в Карпатах. Вони захотіли бути ближче до природи, проте зіткнулися й з проблемами віддаленого життя.

Пара розповіла Іванці Дячук про своє рішення. Вони оселилися на горі після життя у столиці і не шкодують про зміни в житті.

Пара переїхала з Києва в село в Карпатах

Чому переїхали в гори

"Виходить так, що ми тут живемо вже рік (відео зняте у 2021 році, — Ред.). У 20-му році влітку ми вирішили переїхати сюди. В гори. Село Річка Косівського району Івано-Франківської області. І живемо на самій горі. Ще три роки тому ми жили в Києві і в нас якось так сформувалося бажання покинути життя у великому місті. Ми думали, що таким чином можна досягнути певного slow living", — каже Влад.

За словами Лєни, життя там відрізняється буквально всім.

"У Мукачево ми жили, як в санаторії. Після Києва це був розслабон. Ми вставали десь о 10-11. Йшли в магазин, купували булочки. Приходили додому, заварювали каву і пили. Вже була друга година дня. Потім щось трохи розкладали речі, щось трохи поробили, йшли обідати", — пригадує жінка.

Хата Лєни та Влада Фото: YouTube

Багато роботи

За словами пари, у селі в Карпатах зовсім інший розпорядок, оскільки там свій будинок, де треба робити багато роботи.

"Спочатку було нестрашно, бо ти не знаєш, у що ти ввʼязуєшся. Ми хотіли би знати, що тут зі світлом ж**а", — каже Лєна.

Влад додав, що коли людина живе не в горах, то їй здається, що це романтика, гарні види і вона не помічає тієї кількості роботи, яка там насправді є.

"Життя в горах значно складніше, ніж на рівнині", — наголосив чоловік.

Овечки приходять до хати пари Фото: YouTube

Також Лєна думала, що в селі можна буде легко знайти людей, які будуть допомагати по господарству за гроші, але так не сталося. Влад додав, що там більші соціальні звʼязки.

До того ж, люди просто не розуміли, чому Влад та Лєна з рівнини переїхали в гори.

Пара там виготовляла різні вироби. Втім, їм довелося зіткнутися з проблемою доставки матеріалів.

Зазначимо, що Влад та Лєна не активні в соцмережах з 2023 року.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

Реакція людей

У коментарях українці із захватом відреагували на розповідь пари:

"Літом краще, а зимою, напевно, важко. Плюс великий, це природа, повітря".

"Чудова історія, сміливі люди, хай щастить у їхньому житті, розвитку і процвітання! Ми також переїхали жити з міста в село, але вже більше 8 років тому".

"При перегляді відчула теплоту і домашній затишок, дякую за таку атмосферу. Бажаю успіху в подальших кроках".

