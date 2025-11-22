Пара переехала из Киева в село в Карпатах: "Живем на самой горе" (фото)

Влад и Лена из Киева перебрались в село Речка в Карпатах. Они захотели быть ближе к природе, однако столкнулись и с проблемами отдаленной жизни.

Пара рассказала Иванке Дячук о своем решении. Они поселились на горе после жизни в столице и не жалеют о переменах в жизни.

Пара переехала из Киева в село в Карпатах

Почему переехали в горы

"Получается так, что мы здесь живем уже год (видео снято в 2021 году, — Ред.). В 20-м году летом мы решили переехать сюда. В горы. Село Речка Косовского района Ивано-Франковской области. И живем на самой горе. Еще три года назад мы жили в Киеве и у нас как-то так сформировалось желание покинуть жизнь в большом городе. Мы думали, что таким образом можно достичь определенного slow living", — говорит Влад.

По словам Лены, жизнь там отличается буквально всем.

"В Мукачево мы жили, как в санатории. После Киева это был расслабон. Мы вставали где-то в 10-11. Шли в магазин, покупали булочки. Приходили домой, заваривали кофе и пили. Уже был второй час дня. Потом что-то немного раскладывали вещи, что-то немного поделали, шли обедать", — вспоминает женщина.

Дом Лены и Влада Фото: YouTube

Много работы

По словам пары, в селе в Карпатах совсем другой распорядок, поскольку там свой дом, где надо делать много работы.

"Сначала было нестрашно, потому что ты не знаешь, во что ты ввязываешься. Мы хотели бы знать, что тут со светом ж**а", — говорит Лена.

Влад добавил, что когда человек живет не в горах, то ему кажется, что это романтика, красивые виды и он не замечает того количества работы, которая там на самом деле есть.

"Жизнь в горах значительно сложнее, чем на равнине", — подчеркнул мужчина.

Овечки приходят к дому пары Фото: YouTube

Также Лена думала, что в селе можно будет легко найти людей, которые будут помогать по хозяйству за деньги, но так не случилось. Влад добавил, что там большие социальные связи.

К тому же, люди просто не понимали, почему Влад и Лена с равнины переехали в горы.

Пара там изготавливала различные изделия. Впрочем, им пришлось столкнуться с проблемой доставки материалов.

Отметим, что Влад и Лена не активны в соцсетях с 2023 года.

Реакция людей

В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на рассказ пары:

"Летом лучше, а зимой, наверное, тяжело. Плюс большой, это природа, воздух".

"Замечательная история, смелые люди, пусть удачи в их жизни, развития и процветания! Мы также переехали жить из города в село, но уже более 8 лет назад".

"При просмотре почувствовала теплоту и домашний уют, спасибо за такую атмосферу. Желаю успеха в дальнейших шагах".

