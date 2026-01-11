Чоловік продав усе та поїхав жити біля Середземного моря: він розповів про переваги (фото)

33-річний Ітан Спібі з Лондона одного разу зрозумів, що йому набридло життя в режимі "дім-робота". Тому чоловік вирішив різко змінити все довкола себе, обмінявши пасмурну столицю Британії на життя біля Середземного моря.

Разом зі своїм партнером Сореном вони продали все майно та вирішили переїхати до теплого місця. Так вибір упав на іспанську Барселону, повідомляє LADBible.

Однак залишилася одна умова – нове місце проживання не повинно бути надто далеко від Лондона. Причина полягала в тому, що бізнесмену доводиться літати назад до Британії на зустрічі двічі-тричі на місяць.

За словами Ітана, вибір Барселони був очевидним — раніше він тут навчався, щороку проводив відпустки та вільно володіє іспанською. Крім того, дістатися до столиці Туманного Альбіону забирає лише три години.

"Барселона здалася відмінним варіантом. Є близько 25 рейсів на день до Лондона. Чесно кажучи, це дешевше, ніж деякі мої колеги, які раніше добиралися з Редінга", — говорить британець.

Ітан і його домашній улюбленець Фото: SWNS

Ітан та його партнер пояснили, що оренда в Барселоні значно дешевша за центр Лондона на майже 800 фунтів (46,2 тис. грн). Також впадає в око якість продуктів, вихідні вечері та обіди.

"Наші витрати на їжу зменшилися – у Tesco за вечерю легко витрачаєш £50, а тут усе значно краще. Я точно знаю, що ми зменшили щомісячні витрати, які раніше йшли на кредитку, удвічі", — говорить чоловік.

Він зазначив, що рішення переїхати стало "очевидним відкриттям" через суттєве підвищення якості життя. Тепер головний герой, його собака й обранець більше часу звертають увагу на спорт і друзів.

"Мені доведеться постійно літати, і ось тому міняю паспорт для штампів. Я зрозумів, що заповнив усі сторінки паспорта. Це невеликий мінус, але таку ціну доводиться платити!" — іронізує Ітан.

