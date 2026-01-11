"Сплошной редфлег": комната парня стала причиной разногласий в отношениях с девушкой (фото)

26-летний американец рассказывает, что он с девушкой имеют серьезные разногласия в отношениях из-за интерьера его комнаты. Когда избранница увидела квартиру парня, то назвала его "сплошным редфлегом".

По словам героя истории, он уже давно живет сам, но девушка ненавидит это место. Об этом он рассказал в своем сообщении в Reddit.

Сообщение американца стало вирусным — набрало более 74 тыс. реакций и более 10 тысяч комментариев. Сам 26-летний молодой человек говорит, что его избранница не любит его квартиру.

Комната парня вызвала разногласия в отношениях Фото: Reddit

"Сейчас я живу сам для себя. Когда она увидела мою комнату, то сказала, что это — сплошной редфлег", — подписал мужчина опубликованное фото своей комнаты.

На фотографии можно увидеть, что рядом с двуспальной кроватью молодого человека видно массивный тренажер. Также напротив есть большой плазменный экран или телевизор, а рядом в кадре видно рабочий стол и стульчик.

Відео дня

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, большинство юзеров не поняли странного поведения девушки. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это — реабилитационная комната, все шикарно";

"Она явно не видела редфлег в комнатах парней";

"Наверное, она просто хочет переехать к тебе, но не признается. Ей здесь все нравится";

"Типичная комната холостяка. Вот переедет, тогда пусть и меняет дизайн".

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина живет "под землей" на заднем дворе подруги. Женщина говорит, что в этом месте у нее есть все нужные удобства и платит за это небольшие деньги.

Впоследствии стало известно, что ремонтники разбудили брата и сестру после безумной ночи отдыха. Испанка Мирея Моралес Хименес со своим братом Хорхе весело провели время вместе до утра, но они проснулись и заметили неожиданных гостей.