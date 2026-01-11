"Суцільний редфлег": кімната хлопця стала причиною розбіжностей у стосунках з дівчиною (фото)

26-річний американець розповідає, що він з дівчиною мають серйозні розбіжності у стосунках через інтер'єр його кімнати. Коли обраниця побачила помешкання хлопця, то назвала його "суцільним редфлегом".

За словами героя історії, він уже давно мешкає сам, але дівчина ненавидить це місце. Про це він розповів у своєму допису в Reddit.

Повідомлення американця стало вірусним — набрало понад 74 тис. реакцій та понад 10 тисяч коментарів. Сам 26-річний молодик говорить, що його обраниця не любить його помешкання.

Кімната хлопця викликала розбіжності в стосунках Фото: Reddit

"Наразі я живу сам для себе. Коли вона побачила мою кімнату, то сказала, що це — суцільний редфлег", — підписав чоловік опубліковане фото своєї кімнати.

На світлині можна побачити, що поруч з двоспальним ліжком молодика видно масивний тренажер. Також навпроти є великий плазмовий екран чи телевізор, а поруч у кадрі видно робочий стіл і стільчик.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, більшість юзерів не зрозуміли дивної поведінки дівчини. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це — реабілітаційна кімната, все шикарно";

"Вона явно не бачила редфлег у кімнатах хлопців";

"Напевне, вона просто хоче переїхати до тебе, але не зізнається. Їй тут все подобається";

"Типова кімната холостяка. От переїде, тоді хай і змінює дизайн".

