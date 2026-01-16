Мошенник продает яхты и пентхаусы "за копейки", чтобы возместить $1,3 млрд инвесторам (фото)

В США продают "роскошную жизнь" миллиардера Майлза Го, который получил приговор за мошенничество на $1,3 млрд. Когда-то его дни проходили среди яхт, пентхаусов и частных самолетов. Теперь все это продают, а вырученные деньги идут на возмещение убытков тысячам инвесторов.

Как говорится в материале издания Business Insider, Майлз Го, также известный как Хо Ван Квок или Го Венгуй, сейчас находится в федеральной тюрьме в Бруклине. В частности, его подозревают в финансовых махинациях, и. как отмечает следствие, он обманул инвесторов по всему миру на 1,3 млрд долларов. Для своих "схем" Го использовал криптовалютные проекты, видео на китайском, стримы и клипы, где на фоне роскоши убеждал аудиторию в своей успешности и надежности.

Отныне, вероятно, самая дорогая его собственность 15-комнатный пентхаус в Нью-Йорке с террасами и видом на Центральный парк продается за 12 млн долларов, хотя в 2015 году он потратил на это 67,5 млн долларов. Как отмечает издание, апартаменты занимают целый этаж отеля Sherry-Netherland на Пятой авеню, и именно здесь Го чаще всего снимал свои видео.

Также мошенник имеет 21-комнатный особняк в Гринвиче, штат Коннектикут. В частности, здесь есть бассейн, теннисные корты, кинотеатр, спортзал и гараж на шесть авто. Го купил его в 2020 году за 4,6 млн долларов, а в 2024 году продал за 7,2 млн долларов. Более того, дом имеет пуленепробиваемые окна и круглосуточную охрану.

Миллиардер-мошенник из США Майлз Го продает яхты, пентхаусы и самолеты за бесценок, чтобы возместить инвесторам $1,3 млрд. Фото: Business Insider

Наиболее впечатляющим активом считают исторический особняк Crocker-McMillin в Нью-Джерси, построенный в начале ХХ века. Особняк с 21 спальней, настенными росписями, резными балюстрадами и другими элементами "позолоченной эпохи" Го купил в 2022 году за $26 млн. До ареста он успел потратить еще около $18 млн на ремонт: закупил ковры почти на миллион долларов, гигантский телевизор и позолоченные декоративные элементы. Теперь особняк продают за 19 млн долларов.

Кроме недвижимости распродают и транспорт бизнесмена, в частности два частных самолета уже проданы. Так, семиместный Cirrus Vision Jet купили за 3,5 млн долларов. а Bombardier Global XRS примерно — за $12 млн. Кроме того, ожидает своего покупателя еще один меньший самолет, и люксовые автомобили и мотоциклы блогера. К примеру, Lamborghini Aventador, Ferrari продают за 3,5 млн долларов, а кастомный Bugatti Chiron Super Sport — 4,4 млн долларов.

Зато одним из первых активов Го стала суперяхта Lady May, которую он купил в 2018 году за 41 млн евро, полученных в результате мошенничества. Судебному управляющему удалось вернуть $23 млн, продав яхту несколько лет назад. Сейчас судно, уже под новым названием Excellence V, выставили на продажу во Флориде за 29 млн долларов, и именно на этой яхте в 2020 году был задержан соратник Го, Стив Бэннон.

Среди прочего на аукционы попали даже мелкие вещи из нью-йоркского пентхауса — мебель, светильники, посуда и декоративные предметы. Всего продали более полутора сотен лотов, среди которых были антикварные комоды с повреждениями, керамические фигурки и даже мусорные корзины.

В то же время в материалах дела не уточняется, что произошло с десятками индивидуально сшитых костюмов Brioni и обувью Louis Vuitton, которыми Го хвастался в старых интервью. Сам он когда-то уверял, что не привязан к материальным вещам и называл себя буддистом.

Также Business Insider отмечает, что процесс конфискации и продажи активов продолжается до сих пор. Окончательное решение о наказании и объеме изъятого имущества суд в Нью-Йорке уже неоднократно откладывал из-за чрезвычайно сложной финансовой структуры бизнесмена.

