Шахрай продає яхти та пентхауси "за копійки", аби відшкодувати $1,3 млрд інвесторам (фото)

У США продають "розкішне життя" мільярдера Майлза Го, який отримав вирок за шахрайство на $1,3 млрд. Колись його дні проходили серед яхт, пентхаусів і приватних літаків. Тепер усе це продають, а виручені гроші йдуть на відшкодування збитків тисячам інвесторів.

Як йдеться у матеріалі видання Business Insider, Майлз Го, також відомий як Хо Ван Квок або Го Венгуй, наразі перебуває у федеральній в’язниці в Брукліні. Зокрема, його підозрюють у фінансових махінаціях, і. як зазначає слідство, він ошукав інвесторів по всьому світу на 1,3 млрд доларів. Для своїх "схем" Го використовував криптовалютні проєкти, відео китайською, стрими та кліпи, де на фоні розкоші переконував аудиторію в своїй успішності й надійності.

Відтепер , ймовірно, найдорожча його власність 15-кімнатний пентхаус у Нью-Йорку з терасами та видом на Центральний парк продається за 12 млн доларів, хоча у 2015 році він витратив на це 67,5 млн доларів. Як зазначає видання, апартаменти займають цілий поверх готелю Sherry-Netherland на П’ятій авеню, і саме тут Го найчастіше знімав свої відео.

Також шахрай має 21-кімнатний маєток у Грінвічі, штат Коннектикут. Зокрема, тут є басейн, тенісні корти, кінотеатр, спортзал і гараж на шість авто. Го купив його у 2020 році за 4,6 млн доларів, а у 2024 році продав за 7,2 млн доларів. Ба більше, будинок має куленепробивні вікна і цілодобову охорону.

Мільярдер-шахрай із США Майлз Го продає яхти, пентхауси та літаки за безцінь, щоб відшкодувати інвесторам $1,3 млрд. Фото: Business Insider

Найбільш вражаючим активом вважають історичний особняк Crocker-McMillin у Нью-Джерсі, збудований на початку ХХ століття. Особняк із 21 спальнею, настінними розписами, різьбленими балюстрадами та іншими елементами "позолоченої доби" Го купив у 2022 році за $26 млн. До арешту він встиг витратити ще близько $18 млн на ремонт: закупив килими майже на мільйон доларів, гігантський телевізор і позолочені декоративні елементи. Тепер особняк продають за 19 млн доларів.

Окрім нерухомості розпродають і транспорт бізнесмена, зокрема два приватні літаки вже продані. Так, семимісний Cirrus Vision Jet купили за 3,5 млн доларів. а Bombardier Global XRS приблизно — за $12 млн. Крім того, очікує свого покупця ще одний менший літак, та люксові автомобілі та мотоцикли блогера. До прикладу, Lamborghini Aventador, Ferrari продають за 3,5 млн доларів, а кастомний Bugatti Chiron Super Sport — 4,4 млн доларів.

Натомість, одним із перших активів Го стала суперяхта Lady May, яку він купив у 2018 році за 41 млн євро, отриманих унаслідок шахрайства. Судовому керуючому вдалося повернути $23 млн, продавши яхту кілька років тому. Зараз судно, вже під новою назвою Excellence V, виставили на продаж у Флориді за 29 млн доларів, і саме на цій яхті у 2020 році був затриманий соратник Го, Стів Беннон.

Серед іншого на аукціони потрапили навіть дрібні речі з нью-йоркського пентхауса — меблі, світильники, посуд та декоративні предмети. Загалом продали понад півтори сотні лотів, серед яких були антикварні комоди з пошкодженнями, керамічні фігурки та навіть сміттєві кошики.

Водночас у матеріалах справи не уточнюють, що сталося з десятками індивідуально пошитих костюмів Brioni та взуттям Louis Vuitton, якими Го хизувався у старих інтерв’ю. Сам він колись запевняв, що не прив’язаний до матеріальних речей і називав себе буддистом.

Також Business Insider зазначає, що процес конфіскації та продажу активів триває й досі. Остаточне рішення щодо покарання та обсягу вилученого майна суд у Нью-Йорку вже неодноразово відкладав через надзвичайно складну фінансову структуру бізнесмена.

