"Проблемы богатых": роскошная яхта затонула через секунды после спуска на воду (видео)

Видео с неудачным спуском на воду новой роскошной яхты стремительно разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию пользователей. Многие увидели в инциденте наглядный пример расточительства и безответственного отношения к ресурсам.

На записи, опубликованной и активно обсуждаемой на популярном форуме Reddit, видно, как совершенно новая яхта торжественно спускается на воду. Однако уже через несколько мгновений судно кренится на бок и начинает тонуть. Об этой истории вспоминает TCD.

По меньшей мере один человек спрыгнул с носовой части в воду, спасаясь от происшествия. Сколько людей находилось на борту в момент аварии, официально не сообщалось.

Бессмысленная трата ресурсов

Помимо зрелищности, пользователей особенно возмутили экологические и материальные последствия. Комментаторы напомнили, что строительство суперяхт требует огромных объемов стали, топлива, электроники и высококвалифицированного труда. По мнению зрителей, все эти ресурсы были потрачены впустую.

Само издание отмечает, что даже до первого выхода в море такие суда оставляют значительный углеродный след.

Даже проекты, позиционируемые как "экологичные", часто продолжают использовать дизельное топливо. По оценкам экспертов, некоторые крупные яхты за год выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем целые государства и все это ради комфорта узкого круга состоятельных лиц.

Возможные причины аварии

Официальных объяснений причин инцидента пока не приводилось. Однако зрители и специалисты предположили, что проблема могла быть связана с нарушением баланса или ошибками в расчете остойчивости. По их словам, подобные аварии часто можно предотвратить при тщательном тестировании и строгом контроле на этапе спуска.

В комментариях под видео пользователи не скрывали иронии:

"Проблемы богатых людей";

"Какая бессмысленная трата всего";

"Не косатка ли выложила это видео?".

