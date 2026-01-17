"Проблеми багатих": розкішна яхта затонула через секунди після спуску на воду (відео)

Відео з невдалим спуском на воду нової розкішної яхти стрімко розійшлося соцмережами й викликало бурхливу реакцію користувачів. Багато хто побачив в інциденті наочний приклад марнотратства і безвідповідального ставлення до ресурсів.

На записі, опублікованому й активно обговорюваному на популярному форумі Reddit, видно, як абсолютно нова яхта урочисто спускається на воду. Однак уже через кілька миттєвостей судно крениться на бік і починає тонути. Про цю історію згадує TCD.

Щонайменше одна людина зістрибнула з носової частини у воду, рятуючись від події. Скільки людей перебувало на борту в момент аварії, офіційно не повідомлялося.

Безглузде витрачання ресурсів

Крім видовищності, користувачів особливо обурили екологічні та матеріальні наслідки. Коментатори нагадали, що будівництво суперяхт вимагає величезних обсягів сталі, палива, електроніки та висококваліфікованої праці. На думку глядачів, всі ці ресурси були витрачені даремно.

Саме видання зазначає, що навіть до першого виходу в море такі судна залишають значний вуглецевий слід.

Навіть проєкти, що позиціонуються як "екологічні", часто продовжують використовувати дизельне пальне. За оцінками експертів, деякі великі яхти за рік викидають в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж цілі держави та все це заради комфорту вузького кола заможних осіб.

Можливі причини аварії

Офіційних пояснень причин інциденту поки що не наводилося. Однак глядачі та фахівці припустили, що проблема могла бути пов'язана з порушенням балансу або помилками в розрахунку остійності. За їхніми словами, подібним аваріям часто можна запобігти за умови ретельного тестування і суворого контролю на етапі спуску.

У коментарях під відео користувачі не приховували іронії:

"Проблеми багатих людей";

"Яка безглузда трата всього";

"Чи не косатка виклала це відео?".

