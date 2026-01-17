"Он так старался": вечеринка юноши в стиле 80-х превратилась в эмоциональную драму (фото)

Мать 17-летнего парня рассказала, что ее сын организовал и планировал провести вечеринку в стиле 1980-хх. Однако то количество гостей, которое пришло на празднование, поразило женщину и пользователей сети.

Выяснилось, что все приглашенные гости не пришли по приглашению юноши, и это "разбило ему сердце". Об этом женщина написала в своей заметке в Reddit.

Мать юноши рассказывает, что ее сын решил устроить вечеринку для друзей во время зимних каникул. Тематикой встречи был стиль 1980-хх годов с музыкой, напитками и танцами.

"Он придумал тему — вечеринка в стиле 80-х — и украсил дом. Он невероятно гордился всем, что сделал, и все действительно выглядело просто безупречно", — рассказывает автор сообщения.

Юноша организовал вечеринку в стиле 1980-хх годов, но произошла катастрофа Фото: Freepik

Когда наступил день вечеринки, то очень быстро стало ясно, что практически все, кого пригласил юноша, проигнорировали приглашение молодого человека. Женщина вспоминает, что ее сын выглядел очень подавленным и разочарованным, и единственным утешением был тот факт, что лишь его лучший друг откликнулся и пришел на праздник.

"Я видела, как он звонил и писал всем, кого пригласил, и все отвечали, что не могут прийти. Мое сердце разбито из-за него. Я знаю, что ничего не могу изменить. Я хочу быть рядом и поддержать его, но не хочу, чтобы он подумал, будто я его жалею", — признается автор сообщения и просит совета, как поступить.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту женщины, почти все юзеры выразили сочувствие матери и ее сыну из-за такой ситуации. Реддиторы посоветовали сделать следующие шаги:

"Очень жаль, что только лучший друг пришел. Советую снова организовать вечеринку, но на этот раз совсем иначе";

"Чего же вы меня не пригласили? Организуйте, я приду, и друзей возьму. Хорошо потусим все!";

"Один лучший друг оказался лучше сотни липовых";

"Жаль Вашего сына. Но я согласна с другими — надо сделать новую вечеринку, время на подготовку увеличить, и тогда люди подтянутся";

"Проблема в том, почему никто не пришел — это время. Он выбрал праздники, а люди обычно действительно не могут быть. Поэтому пусть готовит новую вечеринку, но уже в другое время, где точно смогут быть приглашенные".

