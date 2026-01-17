"Він так старався": вечірка юнака у стилі 80-х перетворилася на емоційну драму (фото)

Мати 17-річного хлопця розповіла, що її син організував і планував провести вечірку в стилі 1980-хх. Однак та кількість гостей, яка прийшла на святкування, вразила жінку та користувачів мережі.

З'ясувалося, що всі запрошені гості не прийшли на запрошення юнака, і це "розбило йому серце". Про це жінка написала у своєму дописі в Reddit.

Мати юнака розповідає, що її син вирішив влаштувати вечірку для друзів під зимових канікул. Тематикою зустрічі був стиль 1980-хх років з музикою, напоями та танцями.

"Він придумав тему — вечірка в стилі 80-х — і прикрасив дім. Він неймовірно пишався всім, що зробив, і все справді виглядало просто бездоганно", — розповідає авторка допису.

Юнак організував вечірку в стилі 1980-хх років, але сталася катастрофа Фото: Freepik

Коли настав день вечірки, то дуже швидко стало ясно, що практично всі, кого запросив юнак, проігнорували запрошення молодика. Жінка згадує, що її син виглядав дуже пригніченим і розчарованим, і єдиною розрадою був той факт, що лише його найкращий друг відгукнувся і прийшов на свято.

"Я бачила, як він телефонував і писав усім, кого запросив, і всі відповідали, що не можуть прийти. Моє серце розбите через нього. Я знаю, що нічого не можу змінити. Я хочу бути поруч і підтримати його, але не хочу, щоб він подумав, ніби я його жалію", — зізнається авторка допису та просить поради, як вчинити.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту жінки, майже всі юзери висловили співчуття матері та її сину через таку ситуацію. Реддітори порадили зробити наступні кроки:

"Дуже прикро, що лише найкращий друг прийшов. Раджу знову організувати вечірку, але на цей раз геть інакше";

"Чого ж ви мене не запросили? Організуйте, я прийду, і друзів візьму. Гарно потусимо всі!";

"Один найкращий друг виявився кращим за сотню липових";

"Шкода Вашого сина. Але я згодна з іншими — треба зробити нову вечірку, час на підготовку збільшити, і тоді люди підтягнуться";

"Проблема в тім, чому ніхто не прийшов — це час. Він обрав свята, а люди зазвичай справді не можуть бути. Тому нехай готує нову вечірку, але вже в інший час, де точно зможуть бути запрошені".

