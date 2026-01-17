"Еще и оставляли чаевые": экс-работник мусоровоза раскрыл правду о мусоре богатых и бедных (видео)

35-летний экс-работник компании по утилизации и переработке мусора в течение нескольких лет занимался вывозом отходов. По словам мужчины, некоторые наблюдения очень его поразили, о которых решил рассказать журналистам.

Бывший мусорщик говорит, что занимался вывозом мусора из разных районов и заметил разницу между уровнем жизни людей по тому, что они выбрасывают в контейнеры. Об этом он рассказал в интервью The Mirror.

Как работают мусорщики в Великобритании (видео одного из работников)

Мужчина на условиях анонимности рассказал, что его работа имеет целый ряд неудобств — нужна выносливость, ранние подъемы, выполнение обязанностей при любой погоде. Поэтому во время одного из выездов, когда собирал мусор, он заметил одну интересную закономерность.

По словам героя истории, ему на глаза попалась "существенная разница" между мусором в богатых и в социально незащищенных районах города. Мужчина добавляет, что его поразили "щедрость и доброта людей" во время разной погоды — в жару, на Рождество и даже на Новый год.

"Мы работали под солнцем или во время жары, потные и истощенные, но многие жители выходили к нам с холодными напитками и мороженым, буквально настаивая, чтобы мы что-то выпили. Они еще и оставляли чаевые, но это всегда были люди, которые сами были не очень богатыми. Я не мог в это поверить и не знал, что мусорщикам вообще дают чаевые, пока не узнал об этом", — признается экс-работник мусорной компании.

Второй контраст был в богатых районах — там его встречали абсолютно равнодушием и "пофигизмом". Однако даже в таких условиях, был один приятный и положительный момент, признается мужчина.

"Я никогда не ожидал чаевых за свою работу [от состоятельных], тем более что люди и так платят немалые муниципальные налоги. Но это всегда было приятным бонусом. Когда ты тащишь горы мусора, такое признание и доброта действительно греют душу. Поскольку в бедном районе нам давали чаевые, я подумал, что в богатых кварталах получим хотя бы что-то. Но мы не получили ничего", — признает британец.

Из курьезных эпизодов он вспоминает, как они с другим коллегой помогали одному футболисту АПЛ. Тот имел "очень много лишнего мусора", с которым ему помогли мусорщики, чтобы все рассортировать и забрали отходы, а он взамен просто пошел и сказал "спасибо".

"Я не говорю, что нужно давать чаевые нам. Но меня шокировало, что миллионер даже не сделал символического жеста благодарности, когда другим трудно удается сводить концы с концами, но они нас угощали напитками, снеками и еще и оставляли деньги. Это было очень показательно, у кого есть сочувствие, а у кого — нет", — резюмирует британец.

