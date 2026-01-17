"Ще й залишали чайові": експрацівник сміттєвоза розкрив правду про сміття багатих і бідних (відео)

35-річний експрацівник компанії з утилізації та переробки сміття протягом кількох років займався вивезення відходів. За словами чоловіка, деякі спостереження дуже його вразили, про які вирішив розповісти журналістам.

Колишній сміттяр каже, що займався вивозом сміття з різних районів і помітив різницю між рівнем життя людей за тим, що вони викидують у контейнери. Про це він розповів у інтерв'ю The Mirror.

Як працюють сміттярі в Великій Британії (відео одного з працівників)

Чоловік на умовах анонімності розповів, що його робота має цілу низку незручностей — потрібна витривалість, ранні підйоми, виконання обов'язків за будь-якої погоди. Тому під час одного з виїздів, коли збирав сміття, він помітив одну цікаву закономірність.

За словами героя історії, йому на очі потрапила "суттєва різниця" між сміттям в заможних і в соціально незахищених районах міста. Чоловік додає, що його вразили "щедрість та доброта людей" під час різної погоди — в спеку, на Різдво і навіть на Новий рік.

"Ми працювали під сонцем або під час спеки, спітнілі й виснажені, але багато мешканців виходили до нас із холодними напоями та морозивом, буквально наполягаючи, щоб ми щось випили. Вони ще й залишали чайові, але це завжди були люди, які самі були не дуже багатими. Я не міг у це повірити та не знав, що сміттярам узагалі дають чайові, поки не дізнався про це", — зізнається експрацівник сміттєвої компанії.

Другий контраст був у заможних районах — там його зустрічали абсолютно байдужістю та "пофігізмом". Однак навіть у таких умовах, був один приємний та позитивний момент, зізнається чоловік.

"Я ніколи не очікував чайових за свою роботу [від заможних], тим паче що люди й так платять чималі муніципальні податки. Але це завжди було приємним бонусом. Коли ти тягнеш гори сміття, таке визнання й доброта справді гріють душу. Оскільки в біднішому районі нам давали чайові, я подумав, що в багатих кварталах отримаємо хоча б щось. Але ми не отримали нічого", — визнає британець.

З курйозних епізодів він згадує, як вони з іншим колегою допомагали одному футболісту АПЛ. Той мав "дуже багато зайвого сміття", з яким йому допомогли сміттярі, аби все посортувати та забрали відходи, а він натомість просто пішов і сказав "дякую".

"Я не кажу, що потрібно давати чайові нам. Та мене шокувало, що мільйонер навіть не зробив символічного жесту вдячності, коли іншим важко вдається зводити кінці з кінцями, але вони нас пригощали напоями, снеками та ще й залишали гроші. Це було дуже показово, у кого є співчуття, а в кого — ні", — резюмує британець.

